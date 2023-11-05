رحيل مدحت عبدالهادى عن الزمالك ومعتمد جمال ينضم للجهاز الفنى

وصل معتمد جمال، نجم نادي الزمالك السابق، مقر النادي في ميت عقبة بعد استقرار مجلس الإدارة، برئاسة حسين لبيب على تعيينه مديرًا فنيًا للفريق الأول بصفة مؤقتة، بسبب ضيق الوقت قبل مباراة بيراميدز.

يأتي ذلك بعد اتفاق المجلس على توجيه الشكر للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني بسبب النتائج الأخيرة.

وخسر الزمالك أمام زد بنتيجة 2/1 الجمعة الماضي، وسبق ذلك خسارة أخرى ضد إنبي بهدفين دون رد في الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق لمواجهة بيراميدز مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة، ضمن منافسات كأس مصر.

وتم الاستقرار على وجود معتمد جمال على رأس القيادة الفنية، حال التوصل لتسوية مناسبة مع أوسوريو بشأن مستحقاته.

في الوقت نفسه تم توجيه الشكر لمدحت عبدالهادي، المدرب العام، ليرحل عن النادي.