الأحد 05 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رحيل مدحت عبدالهادى عن الزمالك ومعتمد جمال ينضم للجهاز الفنى

معتمد جمال
معتمد جمال

وصل معتمد جمال، نجم نادي الزمالك السابق، مقر النادي في ميت عقبة بعد استقرار مجلس الإدارة، برئاسة حسين لبيب على تعيينه مديرًا فنيًا للفريق الأول بصفة مؤقتة، بسبب ضيق الوقت قبل مباراة بيراميدز.

يأتي ذلك بعد اتفاق المجلس على توجيه الشكر للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني بسبب النتائج الأخيرة.

وخسر الزمالك أمام زد بنتيجة 2/1 الجمعة الماضي، وسبق ذلك خسارة أخرى ضد إنبي بهدفين دون رد في الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق لمواجهة بيراميدز مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة، ضمن منافسات كأس مصر.

وتم الاستقرار على وجود معتمد جمال على رأس القيادة الفنية، حال التوصل لتسوية مناسبة مع أوسوريو بشأن مستحقاته.

في الوقت نفسه تم توجيه الشكر لمدحت عبدالهادي، المدرب العام، ليرحل عن النادي.

الزمالك معتمد جمال رحيل أوسوريو رحيل مدحت عبد الهادي بيراميدز

الأكثر قراءة

الزمالك يستقر على إقالة أوسوريو: مَن يقود الفريق أمام بيراميدز؟

أنقذوا أطفال غزة.. الشعوب الأوروبية تنتفض ضد حكوماتها اعتراضًا على دعمها المجازر الصهيونية

عمرو موسى يدعو لإبلاغ الأمم المتحدة ومجلس الأمن بـ"تصريح إسرائيل النووى"

أمير كرارة يرد على محمد سلام بعد قصة استبعاده من "بيت الرفاعي"

إقالة أوسوريو وعرض ثلاثى الفريق للبيع.. أبرز قرارات مجلس إدارة الزمالك

"اصمدوا فى أرضكم ونحن معكم".. رسالة من الشارع المصرى للشعب الفلسطينى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

اعتداء على «الحجر الأسود»

وائل لطفي

احتمالات مفتوحة

ماجد حبته

ألم نقل إنهم ليسوا بشرًا؟

محمد رفعت

هنا مصر.. قلب العروبة النابض!

لواء.حمدى البطران

مصر عطاء لا ينقطع لفلسطين

سارة الشلقاني

التهديد النووى.. نيران إلياهو الصديقة

جلال حمام

اقتصاد يواجه التحديات

مؤمن المحمدي

الإبداع والواقع

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

زعيم المعارضة الإسرائيلية: إسرائيل ليست مكانا آمنا وليست دولة أخلاقية

نتنياهو: لن يكون هناك وقف لإطلاق النار دون عودة المحتجزين لدى حماس

تهديد القنبلة النووية فى غزة.. ليست المرة الأولى للوزير الإسرائيلى المتطرف