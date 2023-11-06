عقب عرضهما للبيع.. ثنائي الزمالك على رادار بيراميدز

أصبح ثنائي الزمالك محمد صبحي وأحمد فتوح، هدفا رئيسيا لمسئولي نادي بيراميدز الفترة المقبلة، لاسيما مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وتحديدا في يناير 2024، حيث باءت يفصلنا عنه أقل من شهرين.

بيراميدز يجس نبض فتوح وصبحي

وفور إعلان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، تجميد ثلاثي الفريق مصطفى الزناري ومحمد صبحي وأحمد فتوح وعرضهم للبيع، بدأ مسئولو نادي بيراميدز، في التواصل هاتفيا مع الثنائي محمد صبحي وأحمد فتوح، من أجل معرفة موقفهما من الانضمام للفريق من عدمه.

بيراميدز: جميع الخيارات متاحة أمامنا بشأن التعاقد مع فتوح

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور": لا أحد يختلف على إمكانية محمد صبحي حارس المرمى أو أحمد فتوح الظهير الأيسر".

وأضاف: "جايمي باتشيكو المدير الفني، هو المسئول الأول والأخيرة، عن تحديد احتياجات الفريق خلال شهر يناير المقبل، بالتنسيق مع لجنة التعاقدات".

وأكمل المصدر: "سيتم عرض الملف برمته على المدرب البرتغالي ومعرفة رأيه بشأن انضمام صبحي أو فتوح من عدمه".

وأدرف: "الجهاز الفني ولجنة التعاقدات، لديها أولويات الآن في عملية تدعيم الفريق، متمثلة في ضرورة التعاقد مع ظهير أيسر على أعلى مستوى تحسبا لرحيل محمد حمدي أو أسامة جلال".

وأكمل: "الثنائي مرشحين بقوة للرحيل عن الفريق، بسبب قرب نهاية عقدهم مع بيراميدز الصيف المقبل، والأهلي يرغب في ضمهم، إذ ما المانع من بيع أحدهم وتحقيق استفادة مالية للنادي؟.

وأتم قائلا:" جميع الخيارات والسيناريوهات متاحة أمامنا بشأن التعاقد من أحمد فتوح، في حالة الحصول على الضوء الأخضر من قبل باتشيكو".

القشة التي قسمت ظهير البعيد

وارتبط أسم أحمد فتوح، ظهير أيسر نادي الزمالك، بالانتقال إلى النادي الأهلي الفترة المقبلة، لاسيما مع قرب انتهاء عقده مع الفارس الأبيض، نهاية الموسم الحالي.

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وكانت الفترة الماضية، شهدت مفاوضات مكثفة من قبل نادي الزمالك مع أحمد فتوح، من أجل اقناعه بتجديد عقده مع الفريق، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل، بسبب تمسك اللاعب بالحصول على مستحقاته المالية المتأخرة.

وجاء تصرف فتوح الأخير وتركه معسكر الفريق، ليلة مباراة زد ورفضه العودة، بمثابة القشة التي قسمت ظهير البعيد.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة نادي الزمالك، بقيادة حسين لبيب، قد أعلن أمس الأحد، تجميد ثلاثي الفريق مصطفى الزناري وأحمد فتوح وحارس المرمى محمد صبحي، بإضافة إلى عرضهما للبيع وتحويلهم للتحقيق، بسبب خروجهم من معسكر الفارس الأبيض المغلق، قبل مباراة زد، بدون موافقة الجهاز الفني.

وهو ما تسبب في خسارة الفريق أمام زد، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري نايل (موسم 2023/2024)، ليلتقى الزمالك الهزيمة الثانية على التوالي، ويتجمد رصيده عند 8 نقاط، في المركز التاسع.