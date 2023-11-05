إقالة أوسوريو وعرض ثلاثى الفريق للبيع.. أبرز قرارات مجلس إدارة الزمالك

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، نتائج اجتماعه العاجل الذي عقد مساء اليوم في مقر النادي بميت عقبة.

وقال مجلس إدارة الزمالك، في بيان الأحد:"إعلاءً للقيم والثوابت الرياضية التي تمثل فلسفة واستراتيجية ثابتة للنادي ولن يتحول عنها لأي سبب، وفي ضوء ما ثبت بمذكرة الكابتن عبدالواحد السيد، مدير الكرة للفريق الأول، أن اللاعبين أحمد فتوح، محمد صبحي، مصطفى الزناري ارتكبوا مخالفات وتجاوزات تستوجب التعامل معهم بطريقة حاسمة، قرر المجلس إيقاف اللاعبين وإحالتهم للتحقيق العاجل وعرض نتيجة التحقيق على المجلس طبقًا للوائح الفيفا وعرض أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري للبيع مع توجيه الشكر لأوسوريو ومساعده ومدحت عبدالهادي وتعيين كابتن معتمد جمال مدربًا عامًا للفريق وقائمًا بأعمال المدير الفني لحين إعادة تشكيل الجهاز.

"زمالك 2003" يكتسح سد أسوان بسباعية وينفرد بصدارة دوري الجمهورية

فاز فريق الشباب لكرة القدم بنادي الزمالك مواليد 2003 على نظيره سد أسوان بسباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على مجمع ملاعب إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لدوري الجمهورية.

أحرز أهداف الزمالك كل من علي ياسر "هدفين" وعبدالله محمد "هدفين" وعبدالرحمن حمادة الفيومي ومحمد صلاح وسيد شريف.

وقدم لاعبو الزمالك أداءً رائعًا خلال مجريات اللقاء، وصنع الفريق أكثر من فرصة أمام مرمى سد أسوان، واستطاعوا تسجيل سبعة أهداف على مدار شوطي المباراة، كما أهدروا أكثر من فرصة محققة أمام مرمى الضيوف.

بهذا الانتصار يرتفع رصيد "زمالك 2003" إلى النقطة 25 في صدارة جدول ترتيب دوري الجمهورية.

ويقود فريق "زمالك 2003" كل من إبراهيم صلاح مديرًا فنيًا، وأحمد زكريا ومعتز صلاح مدربين مساعدين، وحسني مسعد مدربًا لحراس المرمى، ورضا عبدالواحد إداريًا، ومحمود سعيد إخصائيًا للتأهيل والإصابات، رفعت حمدي مسئولًا للمهمات.