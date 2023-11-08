الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بعد وقف تصديره.. تراجع 15 جنيها في أسعار البصل والإنتاج المحلي يغطي السوق

بصل
بصل

قال كريم يحيى، عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن أسعار البصل شهدت تراجعا ملحوظا وصل إلى 45% بما يقارب 15 جنيها، بعد قرار حظر تصديره لمدة 3 أشهر، حيث استقرت بين 14 و18 جنيها في سوق الجملة، بعد أن سجلت ارتفاعات كبيرة قبل القرار الذي دخل حيز التنفيذ 1 أكتوبر 2023، وأصبح لدينا اكتفاء ذاتي من المحصول محليا.

وأضاف يحيى في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن قرار وقف التصدير جاء في وقته المناسب، مع حصاد الموسم في هولندا، مشيرًا إلى أن هولندا تعتبر من أكبر منتجي ومصدري البصل، والقرار يعزز مكانة البصل المصري بعد ثلاثة أشهر، لافتًا إلى أن مصر تحتل المركز الـ3 في تصدير البص بما يقرب من 300 ألف طن على مدار العام.

تراجع 15 جنيهًا في أسعار البصل 

وأشار إلى أن الدول العربية تأتي في مقدمة الدول التي تستقبل البصل المصري، وبعدها أوربا وروسيا والدول الإفريقة، وتعتبر الدول الإفريقية الأن من أبرز الأسوق التي يسعى إليها السوق المصري، فهو متواجد بالفعل بتلك الأسواق ولكن خلال 2023 سيكون هناك انتشار أكبر.

وأضاف عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن البصل يدخل في العديد من الصناعات وليس فقط التصدير الفرش وإنما يدخل في صناعة الخليل، وأيضا يدخل في صناعة البصل البودر، مشيرًا إلى أنه تم تحديد الأسواق المستهدفة لصادرات البصل الطازج المصري في عام 2023 هي السعودية والإمارات العربية المتحدة وروسيا، وتقدم هذه الأسواق فرصًا كبيرة لتوسيع فرص الصادرات، ومن المهم إجراء تحليل تنافسي في هذه الأسواق المستهدفة للحصول على ميزة تنافسية، وذلك  من خلال دراسة استراتيجيات وتواجد الشركات المنافسة الأخرى في صادرات البصل في هذه الأسواق.

وقررت الحكومة وقف تصدير البصل لمدة 3 أشهر بداية من 1 أكتوبر وحتى نهاية العام الجاري، وفقا لما أعلنه المركز الإعلامي لوزارة التجارة والصناعة. 

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