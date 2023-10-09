الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعى البصل

محصول البصل
محصول البصل

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول البصل مراعاتها، خلال شهر أكتوبر:
وتمثلت التوصيات في الآتي:
ا) انتاج البصل الفتيل بالوجه القبلى
1- منع الرى فى المشاتل قبل تقليع الشتلات بحوالى أسبوع الى عشرة أيام 
2-  تقليع الشتلات عند وصولها إلى الحجم المناسب سمك القلم الرصاص، ويكون ذلك عند بلوغ الشتلات عمر حوالي 60 يوما. 
3-  تجهيز الأرض المستديمة وذلك بالحرث وإضافة السوبر فوسفات بمعدل 45 كجم فو2ا5 أو 300 كجم سوبر فوسفات 15.5% ثم التخطيط بمعدل 14 خط / قصبتين والزراعة على جانبي الخط أو الزراعة على سطور بمعدل 36-40 سطر / قصبتين بحيث تكون المسافة بين النباتات من 7 -  10 سم.
4-  إضافة الدفعة الأولى من السماد الأزوتى بمعدل 45 وحدة ازوت/ فدان أو 300 كجم نترات نشادر بعد مرور 21-30 يوما من الزراعة في الأرض المستديمة 
5-  الاهتمام بنقاوة الحشائش وتسميد المشاتل التي لم يتم نقلها الى الأرض المستديمة 


ب) انتاج البصل الفتيل بالوجه البحري: 
1- اختيار أرض المشتل بحيث تكون خالية تماما من الحشائش ومن أمراض التربة مثل العفن الأبيض وعفن الجذر القرنفلى ويوصى باستخدام الصنف جيزة 20 أو جيزة أحمر أو جيزة أبيض  
2- يجب ألا تزيد نسبة كربونات الكالسيوم عن 8 - 10% في أرض المشتل
3- تحرث الأرض ويضاف السوبر فوسفات قبله مباشرة بمعدل 30 كجم فو2ا5 / فدان أى يضاف 300 كجم سوبر فوسفات أحادي وتسوى جيدا وتقسم إما إلى أحواض 3م X 4م او التخطيط بمعدل 14 خط/قصبتين أو مصاطب بمعدل 8 مصاطب/ قصبتين.
4- اتجاه التخطيط من قبلي إلى بحري. 
5- معدل التقاوي 40-45 كجم /فدان في حالة الزراعة نثرا في أحواض، 30 كجم/فدان فى حالة الزراعة في خطوط أو مصاطب 
6- إجراء رية المحاياة بعد رية الزراعة 4-7 يوم فى حالة حاجة الأرض إلى ذلك 
7- تتم إضافة الدفعة الأولى من السماد الأزوتى بمعدل 45 كجم وحدة أزوتية / فدان أو 150 كجم نترات النشادر / فدان بعد حوالي شهر من الزراعة.  

ج) إنتاج البصل من البصيلات بالوجه القبلي: 
1-  تتم إضافة الدفعة الثانية من السماد الأزوتى بمعدل 30 كجم وحدة ازوت / فدان أو 100 كجم نترات النشادر / فدان بعد 21 يوما من الدفعة الأولى في الزراعات المتأخرة.  
2-  استمرار نقاوة الحشائش والري بانتظام حسب حاجة النبات والأرض 
د) الأبصال المخزنة: 
يجب فرز الأبصال في المخازن واستبعاد المزارع والمصاب بها وتخزينها جيدا في مخزن مظلل وجاف وبه تهوية

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول

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