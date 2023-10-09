الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعى البصل

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول البصل مراعاتها، خلال شهر أكتوبر:

وتمثلت التوصيات في الآتي:

ا) انتاج البصل الفتيل بالوجه القبلى :

1- منع الرى فى المشاتل قبل تقليع الشتلات بحوالى أسبوع الى عشرة أيام

2- تقليع الشتلات عند وصولها إلى الحجم المناسب سمك القلم الرصاص، ويكون ذلك عند بلوغ الشتلات عمر حوالي 60 يوما.

3- تجهيز الأرض المستديمة وذلك بالحرث وإضافة السوبر فوسفات بمعدل 45 كجم فو2ا5 أو 300 كجم سوبر فوسفات 15.5% ثم التخطيط بمعدل 14 خط / قصبتين والزراعة على جانبي الخط أو الزراعة على سطور بمعدل 36-40 سطر / قصبتين بحيث تكون المسافة بين النباتات من 7 - 10 سم.

4- إضافة الدفعة الأولى من السماد الأزوتى بمعدل 45 وحدة ازوت/ فدان أو 300 كجم نترات نشادر بعد مرور 21-30 يوما من الزراعة في الأرض المستديمة

5- الاهتمام بنقاوة الحشائش وتسميد المشاتل التي لم يتم نقلها الى الأرض المستديمة



ب) انتاج البصل الفتيل بالوجه البحري:

1- اختيار أرض المشتل بحيث تكون خالية تماما من الحشائش ومن أمراض التربة مثل العفن الأبيض وعفن الجذر القرنفلى ويوصى باستخدام الصنف جيزة 20 أو جيزة أحمر أو جيزة أبيض

2- يجب ألا تزيد نسبة كربونات الكالسيوم عن 8 - 10% في أرض المشتل

3- تحرث الأرض ويضاف السوبر فوسفات قبله مباشرة بمعدل 30 كجم فو2ا5 / فدان أى يضاف 300 كجم سوبر فوسفات أحادي وتسوى جيدا وتقسم إما إلى أحواض 3م X 4م او التخطيط بمعدل 14 خط/قصبتين أو مصاطب بمعدل 8 مصاطب/ قصبتين.

4- اتجاه التخطيط من قبلي إلى بحري.

5- معدل التقاوي 40-45 كجم /فدان في حالة الزراعة نثرا في أحواض، 30 كجم/فدان فى حالة الزراعة في خطوط أو مصاطب

6- إجراء رية المحاياة بعد رية الزراعة 4-7 يوم فى حالة حاجة الأرض إلى ذلك

7- تتم إضافة الدفعة الأولى من السماد الأزوتى بمعدل 45 كجم وحدة أزوتية / فدان أو 150 كجم نترات النشادر / فدان بعد حوالي شهر من الزراعة.



ج) إنتاج البصل من البصيلات بالوجه القبلي:

1- تتم إضافة الدفعة الثانية من السماد الأزوتى بمعدل 30 كجم وحدة ازوت / فدان أو 100 كجم نترات النشادر / فدان بعد 21 يوما من الدفعة الأولى في الزراعات المتأخرة.

2- استمرار نقاوة الحشائش والري بانتظام حسب حاجة النبات والأرض

د) الأبصال المخزنة:

يجب فرز الأبصال في المخازن واستبعاد المزارع والمصاب بها وتخزينها جيدا في مخزن مظلل وجاف وبه تهوية