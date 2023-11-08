الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ألمانيا والفلبين يشكران مصر بعد إجلاء مواطنيهم من قطاع غزة

معبر رفح
معبر رفح

أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الأربعاء، مغادرة أكثر من 200 ألماني وأفراد أسرهم من قطاع غزة.

 

وقالت الوزيرة على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، تويتر سابقا، أثناء وجودها في طوكيو لحضور قمة مجموعة السبع: “يعطي هذا الأمل في خضم الوضع الرهيب في غزة”.

 

وأضافت: "شكرا جزيلا لشركائنا في مصر على دعمهم وقالت إن الحكومة الألمانية ستواصل العمل حتى يتمكن كل ألماني يريد مغادرة البلاد من القيام بذلك".

 

الرئيس الفلبيني فيرديناند ماركوس

وعلى سياق آخر، ذكر الرئيس الفلبيني، فيرديناند ماركوس اليوم الأربعاء، أنه تم إجلاء 40 مواطنا فلبينيا من قطاع غزة، الذي يتعرض لقصف مكثف إلى مصر.

 

وعبر 40 فلبينيا من أصل 46 وافقوا على مغادرة قطاع غزة، بأمان، حدود رفح إلى مصر، حيث سيتم نقلهم إلى القاهرة، قبل أن يتوجهوا إلى الفلبين، حسب صحيفة "ذا ستار" الفلبينية اليوم.

وقال ماركوس في مقطع فيديو آمل أن يتمكن باقي مواطنينا، الذين يرغبون أيضا في العودة إلى بلادهم، من العبور بأمان مع أزواجهم وذويهم. هناك حوالي 136 فلبينيا يعيشون في غزة.

وكان عضوان فلبينيان من منظمة أطباء بلا حدود قد غادرا غزة الأسبوع الماضي.

وأضاف ماركوس، أن مرور الفلبينيين، كان ممكنا، من خلال التنسيق بين وزارة الشؤون الخارجية مع سفارات إسرائيل والأردن ومصر.

وأقر ماركوس أيضا بجهود الوساطة التي قامت بها قطر، والتي قال إنها أدت إلى إعادة فتح الحدود.

وذكرت وزارة الشؤون الخارجية، أن 115 فلبينيا أعربوا في بادئ الأمر عن رغبتهم في مغادرة قطاع غزة المحاصر، لكن عدد الأفراد الذين رغبوا في العودة إلى بلادهم تراجع بسبب مخاوف بشأن مغادرة أزواجهم الفلسطينيين.

وكانت وزيرة الخارجية الألمانية، وصلت إلى طوكيو مساء الثلاثاء لحضور اجتماع لوزراء خارجية مجموعة السبع.

 

ودعت وزيرة الخارجية الألمانية مجددا إلى وقف إطلاق النار الإنساني في حرب غزة للتخفيف من محنة المدنيين هناك.

وكتبت على موقع إكس: لا تترك الصور من غزة أحدا غير مبال، وهذا هو السبب في أنني أقوم بحملة قوية لصالح وقف إطلاق النار الإنساني.

وقالت الوزيرة الألمانية، إنها عقدت اجتماعات لا حصر لها وتحدثت إلى جميع الشركاء حول كيفية تحقيق وقف إطلاق نار إنساني في نهاية المطاف، سواء من حيث الوقت أو الجغرافيا.

وأضافت: يجب أن يصبح هذا ملموسا الآن.

ويحتاج السكان في غزة إلى الماء والخبز والرعاية الطبية، وقالت بيربوك، إنه يجب علاج المصابين بجروح خطيرة.

 

وناقش وزراء خارجية مجموعة السبع الحرب في الشرق الأوسط والوضع الإنساني في قطاع غزة مساء الاثنين، لكنهم لم يدلوا ببيان رسمي.

وأكدت وزيرتا خارجية ألمانيا واليابان، أهمية التعاون في ضوء الحربين في غزة وأوكرانيا والتحديات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

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حملة اعتقالات إسرائيلية في الضفة الغربية

وقالت بيربوك اليوم الأربعاء، في بداية المحادثات الثنائية مع نظيرتها اليابانية يوكو كاميكاوا في العاصمة طوكيو: “هذه ليست أوقاتا سهلة بالنسبة لمجموعة السبع”.

 

وقالت كاميكاوا: نسعى إلى مواصلة العمل معا بشكل وثيق بين اليابان وألمانيا، وكذلك بين مجموعة السبع الكبار للرد على الوضع الحرج في إسرائيل وفلسطين، والعدوان الروسي على أوكرانيا، وكذلك بشأن الجهود الرامية إلى جعل منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة.

 

وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك قطاع غزة طوكيو غزة

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