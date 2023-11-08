الأربعاء 08 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حملة اعتقالات إسرائيلية فى الضفة الغربية

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 49 فلسطينيًا من مناطق مُختلفة في الضفة الغربية، بينهم 3 سيدات، وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن قوات الاحتلال اعتقلت 16 شخصًا من مُحافظة "الخليل"، و11 آخرين من "بيت لحم" بجنوب الضفة، فيما جرى اعتقال 7 من قلقيلية، واثنين من "طوباس"، واثنين آخرين من "جنين" شمالًا الضفة، ومن مُحافظة "نابلس" في الشمال أيضًا، اعتقلت قوات الاحتلال والدة أسير وزوجته وضابطًا في جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني، و4 آخرين.

ومن منطقة وسط الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال شابين من بلدة "أبو ديس"، في القدس الشرقية (خارج الجدار) وشابًا من جامعة "بيرزيت" في رام الله، وآخر من قرية "عين يبرود" برام الله أيضًا.

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 49 فلسطينيًا من مناطق الضفة الغربية

صرح مراقبو الأمم المتحدة بأن وتيرة فرار المدنيين الفلسطينيين من منطقة القتال في شمال غزة تسارعت مع تكثيف الحملة الجوية والبرية الإسرائيلية هناك، وفر حوالي 1500 شخص يوم الثلاثاء، مقارنة بـ 5000 يوم الإثنين و2000 يوم الأحد، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية.

وبحسب تقرير لـ Times of israel، يستطيع المدنيون التحرك خلال فترة الأربع ساعات التي يحددها الجيش الإسرائيلي يوميا، والتي تضمن المرور الآمن من مدينة غزة ومحيطها إلى الجنوب. وتقول وكالة الأمم المتحدة إن معظم الفارين هم من الأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة. وقد وصل الكثيرون سيرًا على الأقدام ومعهم الحد الأدنى من المتعلقات.

وفي تطور جديد، نقلت صحيفة Times of israelعن بعض الفارين قولهم إنهم اضطروا لعبور نقاط التفتيش الإسرائيلية للوصول إلى الجنوب، وأنهم شهدوا بعض الاعتقالات على يد القوات الإسرائيلية. وقال آخرون إنهم اضطروا إلى المرور أمام الدبابات الإسرائيلية وأيديهم مرفوعة وهم يلوحون بالأعلام البيضاء. 

لاحتلال الإسرائيلي فلسطيني ا قوات الاحتلال الضفة م حافظة نابلس الوقائي الفلسطيني ضابط ا في جهاز الأمن

مواد متعلقة

"اسمها فلسطين".. مناقشة كتاب شريف قنديل بنقابة الصحفيين (الأحد)

فلسطين تعرب عن استيائها من عجز العالم عن وقف العدوان على غزة

الأكثر قراءة

الأمم المتحدة: ارتفاع عدد الفلسطينيين الفارين إلى جنوب غزة بشكل حاد

أكبر فشل لإسرائيل.. قناة أمريكية تعلن عدد شهداء حماس منذ "طوفان الأقصى"

أصيب به نائب رئيس النادي الأهلي.. أعراض وأسباب نزيف المخ

"بتتبري من أبوكي".. رجاء حسين تروي علاقتها بالفنان حسين رياض

عاجل.. تقرير أمريكى: شركات الأقمار الصناعية حجبت الوصول لصور قطاع غزة من الفضاء

أقوال "مستريح المستلزمات الطبية" بالقاهرة أمام جهات التحقيق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مصر والقضية الفلسطينية.. تاريخ من المسئولية (1)

جلال حمام

حساب العواقب.. حتمية تاريخية

علي سعدة

مصر.. الدرع والسند

حسين دعسة

هل تدخل "الحرب على غزة" مرحلة حرب الشوارع؟

خالد حريب

ملحمة الشاحنات المصرية لـ غزة

أحمد الصغير

دماء أطفال غزة تُسقط عن هؤلاء شرفهم!

إبراهيم داود

.. عن الذين يعرفون مصلحتك ومصلحة «اللى خلفوك»

وائل لطفي

إعادة إنتاج الجحيم

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

رافضًا وقف إطلاق النار.. نتنياهو يدعو سكان غزة إلى التحرك جنوبًا

"فوائد صحية".. كيف يقنع الإعلام الإسرائيلى جمهوره باستمرار الحرب فى غزة؟

30 يومًا من الحرب.. ما التحديات التى تواجهها إسرائيل؟