حملة اعتقالات إسرائيلية فى الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 49 فلسطينيًا من مناطق مُختلفة في الضفة الغربية، بينهم 3 سيدات، وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن قوات الاحتلال اعتقلت 16 شخصًا من مُحافظة "الخليل"، و11 آخرين من "بيت لحم" بجنوب الضفة، فيما جرى اعتقال 7 من قلقيلية، واثنين من "طوباس"، واثنين آخرين من "جنين" شمالًا الضفة، ومن مُحافظة "نابلس" في الشمال أيضًا، اعتقلت قوات الاحتلال والدة أسير وزوجته وضابطًا في جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني، و4 آخرين.

ومن منطقة وسط الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال شابين من بلدة "أبو ديس"، في القدس الشرقية (خارج الجدار) وشابًا من جامعة "بيرزيت" في رام الله، وآخر من قرية "عين يبرود" برام الله أيضًا.

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 49 فلسطينيًا من مناطق الضفة الغربية

صرح مراقبو الأمم المتحدة بأن وتيرة فرار المدنيين الفلسطينيين من منطقة القتال في شمال غزة تسارعت مع تكثيف الحملة الجوية والبرية الإسرائيلية هناك، وفر حوالي 1500 شخص يوم الثلاثاء، مقارنة بـ 5000 يوم الإثنين و2000 يوم الأحد، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية.

وبحسب تقرير لـ Times of israel، يستطيع المدنيون التحرك خلال فترة الأربع ساعات التي يحددها الجيش الإسرائيلي يوميا، والتي تضمن المرور الآمن من مدينة غزة ومحيطها إلى الجنوب. وتقول وكالة الأمم المتحدة إن معظم الفارين هم من الأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة. وقد وصل الكثيرون سيرًا على الأقدام ومعهم الحد الأدنى من المتعلقات.

وفي تطور جديد، نقلت صحيفة Times of israelعن بعض الفارين قولهم إنهم اضطروا لعبور نقاط التفتيش الإسرائيلية للوصول إلى الجنوب، وأنهم شهدوا بعض الاعتقالات على يد القوات الإسرائيلية. وقال آخرون إنهم اضطروا إلى المرور أمام الدبابات الإسرائيلية وأيديهم مرفوعة وهم يلوحون بالأعلام البيضاء.