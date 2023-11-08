الزمالك فى اختبار صعب أمام بيراميدز الليلة بنصف نهائى بطولة كأس مصر

يدخل فريق الزمالك اختبارًا صعبًا عندما يواجه بيراميدز في السابعة مساء اليوم باستاد القاهرة في مباراة الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر المؤجلة من الموسم الماضي.

أسباب كثيرة تجعل المباراة صعبة للزمالك، في مقدمتها تراجع نتائج الفريق وهزيمته أمام إنبي وإف سي زد في الدوري، مما أدى للاستغناء عن المدير الفني الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، وتعيين معتمد جمال قائمًا بأعمال المدير الفني لحين التعاقد مع مدرب جديد، إضافة لنقص الصفوف نتيجة غياب الثلاثي محمد صبحي ومصطفى الزناري وأحمد أبوالفتوح، الذين قرر مجلس إدارة الزمالك إيقافهم وعرضهم للبيع بعد خروجهم من المعسكر ليلة مباراة إف سي زد، وغياب مصطفى شلبي ومحمد عبدالغنى وعمر جابر وسيف الدين الحزيرى بسبب الإصابة.

السبب الثالث وراء صعوبة المباراة للزمالك هو قوة فريق بيراميدز متصدر جدول الدوري وإن كان قد تعرض للهزيمة في آخر مبارياته أمام سيراميكا كليوباترا، إلا أنه حافظ على الأداء الجيد الذي يقدمه منذ بداية الموسم.

معتمد جمال اهتم بالجانب النفسي، وقام بتحفيز اللاعبين وطالبهم بغلق ملف الفترة الماضية، والتركيز في مباراة اليوم من أجل التأهل لمواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر.

وسيعتمد معتمد جمال إلى حد كبير على اللاعبين أصحاب الخبرة، خاصة أن المباراة أمام منافس قوي، وسيعيد محمود علاء لخط الدفاع، وقد يدفع بمحمد عبدالشافي في حالة جاهزيته فنيًا وطبيًا، بعد أن تجاهله أوسوريو منذ بداية الموسم، وسيكون لشيكابالا وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما دور كبير في الخط الهجومي.

في المقابل تمثل المباراة أهمية كبيرة لفريق بيراميدز، لأنها خطوة مهمة في طريق تحقيق أول لقب في تاريخه، وفي حالة فوزه على الزمالك ستكون أمامه 90 دقيقة هى عمر المباراة النهائية أمام الأهلي الذى تأهل للمباراة النهائية، لتحقيق الحلم.

الجهاز الطبي لبيراميدز بذل مجهودًا كبيرًا لتجهيز محمد الشيبي ومهند لاشين، الذين غابا عن المشاركة أمام سيرميكا كليوباترا للإصابة، وحرص البرتغالي جايمي باشيكو على تجهيز كل اللاعبين، وطالبهم بتحقيق الفوز، لكنه حذرهم من انتفاضة الزمالك في وجود مدربه الجديد.