ترقيات المعلمين 2023.. ننشر الشروط وموعد التسجيل للحصول على شهادة الصلاحية

تصدرت ترقيات المعلمين 2023 أولويات عمل مديريات وزارة التربية والتعليم على مستوى الجمهورية لتنفيذ ترقية دفعة جديدة من المعلمين ممن استوفون شروط الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقى إلى وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الأخصائيين، وأمناء المكتبات من قانون التعليم.

موعد ترقيات المعلمين 2023

وأتاحت الأكاديمية المهنية للمعلمين فتح باب تسجيل الترشح للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقى للعام 2023/2024، من قبل الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لكل مديرية، على أن يكون المعلم المرشح لترقيات المعلمين 2023 حاصلًا على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل فى سنتين سابقتين مباشرة على النظر فى الترقية، وهما تقريرى الكفاية للأعوام 2020/2021، 2021/2022، وأن يكون المعلم المرشح على رأس العام.

شروط ترقيات المعلمين

ويشترط للاستفادة من حركة ترقيات المعلمين 2023، أن يتم المعلم المرشح 5 سنوات على الأقل فى ممارسة العمل الفعلى فى الوظيفة الأدنى مباشرة من وظائف المعلمين فى 31/12/2023 اعتبارًا من التاريخ الاعتبارى بمنح شهادة الصلاحية اللازمة للترقى إلى الوظيفة الأعلى من وظائف المعلمين.

كما يشترط استيفاء إقرار قضاء مدة ممارسة العمل الفعلي 5 سنوات على الأقل فى الوظيفة الحالية، مع مراعاة احتساب الحالات الآتية ضمن مدة الخمس سنوات لممارسة العمل الفعلى: الإجازة المرضية للمرضى بمرض مزمن، الإجازة المرضية المتقطعة بأجر كامل، إجازة الوضع بالنسبة للمعلمات، البعثة التعليمية بالسودان أو الصومال أو فلسطين، الحبس الاحتياطى لمن أخلى سبيله، شاغلى وظائف المعلمين المنتدبين لهيئات ووزارات أخرى بشرط قضاء عام واحد على الأقل فى ممارسة العمل الفعلى فى الوظيفة الحالية.

وفى هذا الإطار، نبهت مديريات التعليم على المعلمين الوارد أسماءهم بالكشوف الخاصة بالمعلمين المرشحين للترقية سرعة تفعيل الإيميل الموحد وتجهيز اخر تقريرين 2020/2021 و2021/2022 صورة طبق الأصل وطباعة بيان حالة وتجهيز إقرار المدة البينية.