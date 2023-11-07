الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بكود المعلم.. رابط التسجيل في ترقيات المعلمين 2023 والاستعلام عن مواعيد التدريبات

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

تصدر رابط موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين التابعة لوزارة التربية والتعليم قائمة بحث الكثير من المعلمين خلال الفترة الجارية، تزامنا مع بدء التسجيل في ترقيات المعلمين 2023 والإعلان عن عدد المرشحين للترقية.

عدد مرشحي ترقيات المعلمين 2023

أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين التابعة لوزارة التربية والتعليم، فتح باب التقدم للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي.

وأوضحت الأكاديمية أن عدد المعلمين المرشحين للترقية 400 ألف معلم، وحددت الشروط الواجب توافرها للتقديم في ترقيات المعلمين 2023.

شروط التقديم في ترقيات المعلمين 2023

حددت الأكاديمية المهنية للمعلمين شروط التقديم في ترقيات المعلمين 2023 الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على الترقية، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

واشترطت الأكاديمية استكمال المعلم مدة 5 سنوات ممارسة فعلية حتى تاريخ الـ31 من شهر ديسمبر 2023، معتمد من شئون العاملين من واقع ملفات خدمة المعلمين بالمدرسة والإدارة التعليمية.

يجب أن يكون المعلم أو المعلمين المرشحين للترقية على رأس العمل بالفعل عند تقديم طلب الترقية.

حصول المتقدم للترقي على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل فى سنتين سابقتين مباشرة على النظر فى الترقية.

شروط التقديم والاستعلام عن ترقيات المعلمين 2023

رابط التسجيل والاستعلام عن ترقيات المعلمين 2023 وشروط التقديم

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رابط التسجيل والاستعلام عن ترقيات المعلمين 2023

وعن موعد وكيفية التسجيل في ترقيات المعلمين 2023، أوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الأكاديمية المهنية للمعلمين تُرسل فاكس إلى المديريات التعليمية لإعلان مواعيد فتح باب التسجيل الإلكتروني عبر موقعها الرسمي.

وفعلت الأكاديمية المهنية للمعلمين رابطين للتسجيل والاستعلام عن ترقيات المعلمين 2023 يختص كل منها بما يلي:-

يختص رابط الأكاديمية المهنية للمعلمين الأول بالتسجيل والاستعلام عن ميعاد التدريب الخاص بترقيات المعلمين من خلال الكود والرقمي السري من هنا.

فيما يختص رابط الأكاديمية الثاني بالاستعلام عن إخطارات التدريب بكود المعلم فقط من هنا.

ونبهت وزارة التربية والتعليم على مديرى المدارس ومديرى الإدارات التعليمية بضرورة استيفاء توقيع كافة شاغلى وظائف المعلمين أو ما يقابلها.

كما نبهت الوزارة على مسئولى الحكومة الإلكترونية والإدارات التعليمية والمدارس لتسجيل آخر تقريرين كفاية عن العامين السابقين للنظر فى الترشح للترقى للمعلمين المرشحين من المدرسة.

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