الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

رابط التسجيل والاستعلام عن ترقيات المعلمين 2023 وشروط التقديم

المعلمين
المعلمين

رابط الاستعلام عن ترقيات المعلمين 2023، ارتفعت معدلات البحث على محركات البحث جوجل من المعلمين والمعلمات، الذين توفرت فيهم شروط التقديم عن ترقيات المعلمين 2023.

شروط التقديم في ترقيات المعلمين 2023

وفتحت الأكاديمية المهنية للمعلمين في مصر باب ترقيات المعلمين 2023 م، مع تحديد الشروط المهمة جدًا التي يجب  توفرها لدي المرشحين من أجل الحصول على الترقية، وكذلك رابط الاستعلام عن ترقيات المعلمين 2023.

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هذا المعلم قدوة يُحتذى بها

وتتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تتيح الترقي لكل دفعة، على فترات يتم الإعلان عنها مسبقا، وجاءت شروط التقديم في ترقيات المعلمين 2023 كما يلي:

1- أن يكمل المعلم خمس سنوات حد أدنى في ممارسة العمل بشكل فعلي في الوظيفة للمعلمين في تاريخ الـ31 من شهر ديسمبر القادم.

2- أن يكون المرشح حاصل في أخر عامين علي تقرير تقويم أداء عام بحد أدنى فوق متوسط.

3- أن يكون المعلم المرشح على رأس العمل بالفعل وقت تقديم طلب الترقية.

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رابط الاستعلام عن ترقيات المعلمين 2023

وترسل الأكاديمية المهنية للمعلمين فاكس موجه نحو المديريات التعليمية تعلن فيه عن فتح الأكاديمية باب التسجيل الإلكتروني أمام المعلمين للترقيات.

الأكاديمية المهنية تعلن رابطين للتسجيل والاستعلام عن ميعاد التدريب الخاص بالمعلم وهما كما يلي:

الأول رابط التسجيل والاستعلام عن الميعاد من خلال الكود والرقمي السري من هنا.

الثاني للاستعلام عن إخطارات التدريب بكود المعلم فقط من هنا.

شروط الترقية للمعلمين

وجاءت شروط الترقية للمعلمين، كالتالي:

1- ضرورة حصول المعلم على الرخصة المهنية من موقع الرخصة المهنية للمعلمين.

 2- حصول المعلم على تقدير جيد جدًا على الأقل في تقييم الأداء الوظيفي لمدة 3 سنوات قبل تقدمه للحصول على الترقية.

 3- نظام الترقيات للمعلمين و الرخصة المهنية يتضمن تقديم المستندات المطلوبة للحصول على الترقية.

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