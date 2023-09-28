وزير التعليم: عقد حوار مجتمعى لإعلان وثيقة المعلم بمشاركة نقابة المعلمين

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة أعدت وثيقة معايير في ضوء التحول الرقمي لتنمية المعلمين مهنيًا، لافتًا إلى أنه سيتم عقد حوار مجتمعي لإعلان وثيقة المعلم بمشاركة نقابة المعلمين.

وأضاف الوزير، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليًا بمقر هيئة الأبنية التعليمية للإعلان عن تفاصيل الاستعداد للعام الدراسي الجديد، أن دور الموجه في التنمية المهنية والتدريب على رأس العمل، مشيرًا إلى أن الوزارة نجحت في تدريب 450 ألف معلم العام الماضي، موضحًا أن حزمة التدريبات كانت في استراتيجيات التدريس والمشروعات القومية ودمج التكنولوجيا في البرامج التعليمية.

وتابع: "لدينا منصات تدريبية يستطيع من خلالها المعلم الدخول عليها للتدريب، ويحصل على نقاط التميز".

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، والتي من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣، إلى السبت ٨ يونيو ٢٠٢٤، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم ٢٧ يناير ٢٠٢٤.

كما أعلنت الوزارة أنه سيتم السماح للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرًا بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة.