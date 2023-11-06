شروط التقديم والاستعلام عن ترقيات المعلمين 2023

ترقيات المعلمين 2023، ازدادت معدلات البحث من المعلمين والمعلمات، عبر محركات البحث جوجل، بتلك الكلمات البحثية، من المعلمين الذين توفرت فيهم شروط التقديم عن ترقيات المعلمين 2023.

شروط التقديم في ترقيات المعلمين 2023

مع تحديد الشروط المهمة جدًا التي يجب توفرها لدي المرشحين من أجل الحصول على الترقية، فتحت الأكاديمية المهنية للمعلمين في مصر باب ترقيات المعلمين 2023 وكذلك رابط الاستعلام عن ترقيات المعلمين 2023.

على فترات يتم الإعلان عنها مسبقا، تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الترقي لكل دفعة، وجاءت شروط التقديم في ترقيات المعلمين 2023، أن يكمل المعلم خمس سنوات حد أدنى في ممارسة العمل بشكل فعلي في الوظيفة للمعلمين في تاريخ الـ31 من شهر ديسمبر القادم، وأن يكون المرشح حاصل في أخر عامين علي تقرير تقويم أداء عام بحد أدنى فوق متوسط، وأن يكون المعلم المرشح على رأس العمل بالفعل وقت تقديم طلب الترقية.

رابط الاستعلام عن ترقيات المعلمين 2023

فاكس موجه نحو المديريات التعليمية تعلن فيه عن فتح الأكاديمية باب التسجيل الإلكتروني أمام المعلمين للترقيات، ترسله الأكاديمية المهنية للمعلمين.

وتعلن الأكاديمية المهنية روابط للتسجيل والاستعلام عن ميعاد التدريب الخاص بالمعلم وهما كما يلي:

الأول رابط التسجيل والاستعلام عن الميعاد من خلال الكود والرقمي السري من هنا.

الثاني للاستعلام عن إخطارات التدريب بكود المعلم فقط من هنا.

شروط الترقية للمعلمين

وجاءت شروط الترقية للمعلمين، عن ضرورة حصول المعلم على الرخصة المهنية من موقع الرخصة المهنية للمعلمين، وحصول المعلم على تقدير جيد جدًا على الأقل في تقييم الأداء الوظيفي لمدة 3 سنوات قبل تقدمه للحصول على الترقية، علة أن يكون نظام الترقيات للمعلمين والرخصة المهنية يتضمن تقديم المستندات المطلوبة للحصول على الترقية.