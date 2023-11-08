الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

غدًا.. الهيئة الوطنية تعلن القائمة النهائية لمرشحى الرئاسة برموزهم الانتخابية

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، غدًا الخميس، عن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية برموزهم الانتخابية، ومن المقرر انطلاق الدعاية الانتخابية للمرشحين مع المرشحين مع الاعلان عن القائمة.

وتستمر فترة الدعاية الانتخابية لمدة شهر، تنتهي مع بدء الصمت الانتخابية الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، يوم 8 ديسمبر القادم، وفي إطار الحد من المخالفات الانتخابية، أصدرت الهيئة قرارا بتشكيل لجان رصد مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية فى الانتخابات الرئاسية 2023، فى جميع بمحافظات جمهورية مصر العربية.
 

وعرفت الهيئة الوطنية للانتخابات فى قرارها رقم 15 لسنة 2023 الخاص بالدعاية الانتخابية بأن تكون الدعاية الانتخابية عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة، والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والالكترونية، وغيرها من الأنشطة التي يجيزها القانون أو القرارات التي تصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات.

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