الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

نظام حجز مواعيد الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة

كارت الخدمات المتكاملة
كارت الخدمات المتكاملة

يتطلب الحصول على كارت الخدمات المتكاملة حجز مواعيد الكشف الطبي من خلال موقع وزارة الصحة التي تتولى مع وزارة التضامن الاجتماعي اصدار كارت الخدمات المتكاملة، وتعرض الدستور في التقرير التالي نظام حجز مواعيد الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة. 

نظام حجز مواعيد الكشف الطبي

طورت وزارة الصحة نظام حجز مواعيد الكشف الطبي لتسهيل عملية حجز مواعيد الكشف الطبي للراغبين في إثبات الإعاقة والحصول على كارت الخدمات المتكامله، أو الحصول على سيارة معفاة من الجمارك.

ويمكن للراغبين في حجز موعد الكشف الطبي من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة من هنا.

وإدخال البيانات المطلوبة، وهي الرقم القومي، والاسم، وتاريخ الميلاد، والنوع، والحالة الاجتماعية، ومحافظة السكن، ومدينة السكن، والعنوان، والوظيفة، ونوع الإعاقة (في حالة حجز موعد الكشف الطبي للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة).

وبعد إدخال البيانات المطلوبة وهي الرقم القومي، والاسم، وتاريخ الميلاد، والنوع، والحالة الاجتماعية، ومحافظة السكن، ومدينة السكن، والعنوان، والوظيفة، ونوع الإعاقة (في حالة حجز موعد الكشف الطبي للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة).، يتم الضغط على زر "حجز موعد"، وستظهر للطالب رسالة تأكيد الحجز، والتي تحتوي على رقم الحجز، وتاريخ ووقت الكشف الطبي.

ويمكن للطالب أيضًا تعديل موعد الكشف الطبي، أو إلغائه، من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للنظام، وإدخال رقم الحجز.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبى للمعاقين واستلام بطاقة الخدمات المتكاملة؟

لينك موقع وزارة التضامن الاجتماعى.. الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومى

الإعاقات التي تحصل على كارت الخدمات المتكاملة 

تحصل على بطاقة الخدمات المتكاملة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عامًا فأكثر، والذين يعانون من إحدى الإعاقات التالية:

الإعاقات البصرية تشمل العمى،  ضعف البصر: هو ضعف شديد في البصر، بحيث لا يستطيع الشخص المصاب بضعف البصر رؤية الأشياء البعيدة أو القريبة بوضوح.

الإعاقات السمعية تشمل الإعاقات السمعية الصم، ضعاف السمع، الإعاقات الحركية، وتشمل الشلل الدماغي، الشلل الرباعي، الشلل النصفي، إصابات الحبل الشوكي،  إصابات المخيخ، إصابات الأعصاب الطرفية، الإعاقات الذهنية، وتشمل التوحد، ومتلازمة داون، الإعاقات العقلية، الإعاقات السلوكية هي إعاقات تؤثر على السلوك، مثل العدوانية أو الاضطرابات النفسية، الإعاقات المزدوجة أو المتعددة.

ويتم تحديد نوع الإعاقة ودرجة الإصابة بها من خلال الكشف الطبي الذي يتم إجراؤه للمتقدم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.

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بالخطوات.. استعلم عن موعد الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة 2023

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