الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

كيفية الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبى للمعاقين واستلام بطاقة الخدمات المتكاملة؟

معاق
معاق

فعلت وزارة الصحة والسكان رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة والتمكن من شراء سيارة معفاة من الجمارك، عبر موقع المجالس الطبية المتخصصة، بالتنسيق مع وزارة التضامن الإجتماعى.

 

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين 

ويستعرض "الدستور" خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة والحصول على فرصة شراء سيارة مجهزة للمعاقين ومعفاة من الجمارك والضرائب، ضمن الامتيازات التي توفرها الدولة لذوي الاحتياجات الخاصة، وفقا لقانون ذوي الإعاقة.

 

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين عبر موقع المجالس الطبية المتخصصة التابع لوزارة الصحة والسكان من خلال تسجيل الدخول "هنا" ثم اتباع الخطوات التالية:-

  • الضغط على أيقونة الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي.
  • إدخال الرقم القومي الخاص بالمواطن الراغب في الاستعلام.
  • كتابة كلمة المرور الخاصة بالمتقدم للكشف الطبي.
  • الضغط على أيقونة "بحث" لتظهر النتيجة.

 

كيفية استلام بطاقة الخدمات المتكاملة؟

وبعد توقيع الكشف الطبي وظهور النتيجة بعبارة «تم الكشف»، فهذا يعني أنك مؤهل للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.

 

ويجب على المتقدم لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة طباعة نتيجة الكشف الطبي الخاصة بك والاحتفاظ به.

 

وتُرسل وزارة التضامن الاجتماعي بطاقة الخدمات المتكاملة إلى مكتب التأهيل التابع لمحل إقامة المتقدم، لاستلامها بعد تقديم صورة من نتيجة الكشف الطبي للمعاقين الظاهرة على موقع المجالس الطبية المتخصصة.

لينك موقع وزارة التضامن الاجتماعى.. الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومى

كيفية تفسير نتيجة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة عبر موقع "التضامن الاجتماعي"

فعال.. رابط نتيجة الكشف الطبي للمعاقين للحصول على سيارة معفاة من الجمارك

موقع المجالس الطبية.. طريقة الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين

شروط الحصول على سيارة مجهزة للمعاقين معفاة جمركيًا

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي شروط الحصول على سيارة مجهزة للمعاقين ومعفاة من الجمارك والضرائب، بعد إثبات الإعاقة واستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، على النحو التالي:- 

  • أن يتوفر شرط القيادة بأمان لصاحب الإعاقة ولغيره.
  • ألا تكون هذه الإعاقة من الشدة بما لا يُمكن صاحبها من قيادة أي نوع من أنواع السيارات.
  • يجب ألا تكون هذه الإعاقة طفيفة بحيث لا تستدعي استعمال سيارة مجهزة وحالة صاحبها تمكنه من الحصول على سيارة خاصة.
  • ألا تكون هذه الإعاقة غير قابلة للتجهيز مثل كف الإبصار.

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كيفية الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومى 

خطوات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة عبر موقع التضامن الاجتماعي

رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة والكشف الطبي

نتيجة الكشف الطبي الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي موقع المجالس الطبية المجالس الطبية المتخصصة وزارة الصحة والسكان وزارة التضامن الاجتماعي

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خطوات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة عبر موقع التضامن الاجتماعي

رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة والكشف الطبي

كيفية استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة والاستعلام عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

موقع وزارة التضامن الاجتماعي.. رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور برقم لوحة السيارة وشروط تقديم التظلم منها

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