فعال.. رابط نتيجة الكشف الطبي للمعاقين للحصول على سيارة معفاة من الجمارك

تسعى الدولة المصرية بالاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة خلال هذه الفترة الحالية، ويكثر التساؤل عن رابط نتيجة الكشف الطبي للمعاقين للحصول على سيارة عبر جوجل، لتخصيص سيارة تتناسب مع كافة احتياجاتهم وظروفهم الصحية.

رابط نتيجة الكشف الطبي للمعاقين للحصول على سيارة

وتعد سيارات ذوي الإعاقة من أبرز الخدمات التي تقوم بتقديمها الحكومة للمعاقين، وحددت وزارة الصحة والسكان بمصر شروط الحصول على سيارة معاقين، وذلك بالإضافة إلى الخطوات اللازمة إلى كيفية الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين.

وينشر "الدستور"، خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين من أجل الحصول على سيارة مُجهزة بجميع المواصفات المناسبة لطبيعة نوع الإعاقة.

خطوات نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي

حددت الوزارة عدد من الخطوات لمعرفة نتيجة الكشف الطبي للمعاقين من خلال الرقم القومي، وستأتي على النحو التالي:

أولا: قم بتسجيل الدخول على موقع المجالس الطبية المتخصصة الي تتبع لوزارة الصحة والسكان المذكور أعلاه. ثانيا: قم بالضغط على قائمة ذوي الاحتياجات الخاصة عبر الصفحة الرئيسية بالموقع. ثالثا: ثم قم باختيار قائمة نتيجة التقارير الطبية من الخيارات المتاحة في الصفحة. رابعا: ثم قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة الخاصة بالمواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومن أبرزها الرقم القومي وكلمة السر. خامسا: انقر على زر الاستعلام، ثم تظهر أمامك النتيجة النهائية التي ترغب في معرفتها.

رابط نتيجة الكشف الطبي أون لاين لسيارات المعاقين

ومن جانبها، قامت وزارة الصحة والسكان بإتاحة موقع إلكتروني مخصص لمعرفة نتائج الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي بشكل أون لاين من خلال الرابط التالي: رابط موقع المجالس الطبية المتخصصة لمعرفة نتيجة الكشف الطبي من هنا.

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شروط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين 2023

ويبحث الكثير من المواطنين عن طريقة الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين 2023، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الصحة والسكان، بعض الشروط الهامة التي يجب أن تتوفر في الشخص الذي يرغب في الحصول على السيارة وهي كالتالي: