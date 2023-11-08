الأربعاء 08 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

فعال.. رابط نتيجة الكشف الطبي للمعاقين للحصول على سيارة معفاة من الجمارك

سيارات المعاقين
سيارات المعاقين

تسعى الدولة المصرية بالاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة خلال هذه الفترة الحالية، ويكثر التساؤل عن رابط نتيجة الكشف الطبي للمعاقين للحصول على سيارة عبر جوجل، لتخصيص سيارة تتناسب مع كافة احتياجاتهم وظروفهم الصحية.

رابط نتيجة الكشف الطبي للمعاقين للحصول على سيارة

وتعد سيارات ذوي الإعاقة من أبرز الخدمات التي تقوم بتقديمها الحكومة للمعاقين، وحددت وزارة الصحة والسكان بمصر شروط الحصول على سيارة معاقين، وذلك بالإضافة إلى الخطوات اللازمة إلى كيفية الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين.

وينشر "الدستور"، خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين من أجل الحصول على سيارة مُجهزة بجميع المواصفات المناسبة لطبيعة نوع الإعاقة.

خطوات نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي

حددت الوزارة عدد من الخطوات لمعرفة نتيجة الكشف الطبي للمعاقين من خلال الرقم القومي، وستأتي على النحو التالي:

  1. أولا: قم بتسجيل الدخول على موقع المجالس الطبية المتخصصة الي تتبع لوزارة الصحة والسكان المذكور أعلاه.
  2. ثانيا: قم بالضغط على قائمة ذوي الاحتياجات الخاصة عبر الصفحة الرئيسية بالموقع.
  3. ثالثا: ثم قم باختيار قائمة نتيجة التقارير الطبية من الخيارات المتاحة في الصفحة.
  4. رابعا: ثم قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة الخاصة بالمواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومن أبرزها الرقم القومي وكلمة السر.
  5. خامسا: انقر على زر الاستعلام، ثم تظهر أمامك النتيجة النهائية التي ترغب في معرفتها.

 رابط نتيجة الكشف الطبي أون لاين لسيارات المعاقين

ومن جانبها، قامت وزارة الصحة والسكان بإتاحة موقع إلكتروني مخصص لمعرفة نتائج الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي بشكل أون لاين من خلال الرابط التالي: رابط موقع المجالس الطبية المتخصصة لمعرفة نتيجة الكشف الطبي من هنا.

اقرأ أيضا:

نتيجة كشف المجالس الطبية لسيارات المعاقين.. موعد الإعلان وكيفية الحصول عليها

المصري للفكر والدراسات يؤكد على الرؤية المصرية الثابتة لحل القضية الفلسطينية

رابط الاستعلام عن حجز سيارات المعاقين وخطوات الحجز لكشف طبي

شروط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين 2023

ويبحث الكثير من المواطنين عن طريقة الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين 2023، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الصحة والسكان، بعض الشروط الهامة التي يجب أن تتوفر في الشخص الذي يرغب في الحصول على السيارة وهي كالتالي:

  • أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
  • ولا يقل سن المتقدم عن 18 سنة.
  • تسجيل السيارة باسم صاحب الإعاقة المستفيد.
  • أن تكون السيارة مجهزة طبقًا للقانون الصادر من القومسيون الطبي.
  • ثم اجتياز مرحلة الكشف الطبي.
  • المجالس الطبية المتخصصة للمعاقين بطاقة الخدمات المتكاملة
رابط نتيجة الكشف الطبي للمعاقين نتيجة الكشف الطبي للمعاقين الكشف الطبي للمعاقين للحصول على سيارة الكشف الطبى سيارة نتيجة

مواد متعلقة

نتيجة كشف المجالس الطبية للحصول على سيارات المعاقين

رئيس "العالم الإسلامى للإعاقة": الرئيس السيسى أحدث طفرة فى تأهيل المعاقين ودعمهم

الأكثر قراءة

أسعار السجائر الجديدة.. القائمة الكاملة لمنتجات "الشرقية- إيسترن كومبانى"

روى فيتوريا مرشح لتدريب اتحاد جدة خلفًا لنونو سانتو (خاص)

البديل الآمن.. كل ما تريد معرفته عن مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز

إجراءات جديدة من "التموين" للسيطرة على أسعار السكر

أكبر فشل لإسرائيل.. قناة أمريكية تعلن عدد شهداء حماس منذ "طوفان الأقصى"

وزير الخارجية الإسرائيلى: نحن بحاجة إلى الانتصار فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

طور الموقف المصرى!

جلال حمام

مصر والقضية الفلسطينية.. تاريخ من المسئولية (1)

جلال حمام

حساب العواقب.. حتمية تاريخية

علي سعدة

مصر.. الدرع والسند

حسين دعسة

هل تدخل "الحرب على غزة" مرحلة حرب الشوارع؟

خالد حريب

ملحمة الشاحنات المصرية لـ غزة

أحمد الصغير

دماء أطفال غزة تُسقط عن هؤلاء شرفهم!

إبراهيم داود

.. عن الذين يعرفون مصلحتك ومصلحة «اللى خلفوك»

صور

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

محطة تل أبيب

المزيد

آخر أخبار حرب غزة اليوم.. الأونروا تدعو لوقف إطلاق النار وإسرائيل تتمسك بالحرب

بلومبرج: الاحتلال يصدر سندات دين بقيمة 3.7 مليار دولار

هيئة البث الإسرائيلية عائلات الأسرى في غزة لجأت لاستصدار جوازات سفر أجنبية لأبنائها