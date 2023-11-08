الأربعاء 08 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

المصري للفكر والدراسات يؤكد على الرؤية المصرية الثابتة لحل القضية الفلسطينية

المصري للفكر والدراسات
المصري للفكر والدراسات

عرضت قناة القاهرة الإخبارية عدة أخبارعاجلة حول تصريحات للورقة البحثية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، نعرضها لكم في السياق التالي: 

التأكيد على الرؤية المصرية الثابتة لحل القضية الفلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

لعب السلطة الفلسطينية دورها المحوري

الدعوة إلى أن تلعب السلطة الفلسطينية الدور المحوري في القطاع خلال المرحلة المقبلة.

المطالبة بمواصلة فتح معبر رفح سواء للأفراد أو إدخال المساعدات الإنسانية دون قيود أو شروط إسرائيلية.

رفض وجود نظام خاص للقطاع أولسكانه من شأنه أن يؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية.

المطالبة من صناع القرار رفض احتفاظ إسرائيل بأي مساحة من غزة كمنطقة عازلة.

مناشدة مصر بضرورة القيام بدعوة إلى مؤتمر لإقرار التسوية السياسية لإنهاء الصراع.

المركز المصرى للفكر القاهرة الإخبارية السلطة الفلسطينية مصر القضية الفلسطينية القدس

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية تستعرض اصطفاف الدبابات الإسرائيلية لاستهداف قطاع غزة

الصحة الفلسطينية: تلقينا 2550 بلاغًا عن مفقودين بينهم 1350 طفلًا

الصحة الفلسطينية: استشهاد 193 كادرًا وتدمير 45 سيارة إسعاف فى غزة

القاهرة الإخبارية: جيش الاحتلال يقتحم مخيم شعفاط شمال شرق القدس

القاهرة الإخبارية: المفوض الأممى لحقوق الإنسان يتفقد شاحنات المساعدات فى رفح

أبوالغيط: حكومة اليمين الإسرائيلى تدفع الأمور إلى حافة الهاوية

سارة الشلقانى تكشف دلالة توقيت زيارة مدير وكالة المخابرات الأمريكية لمصر

"القاهرة الإخبارية": الاحتلال فصل مستشفى القدس فى غزة عن محيطه بشكل كامل

الأكثر قراءة

أسعار السجائر الجديدة.. القائمة الكاملة لمنتجات "الشرقية- إيسترن كومبانى"

روى فيتوريا مرشح لتدريب اتحاد جدة خلفًا لنونو سانتو (خاص)

إجراءات جديدة من "التموين" للسيطرة على أسعار السكر

البديل الآمن.. كل ما تريد معرفته عن مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز

أكبر فشل لإسرائيل.. قناة أمريكية تعلن عدد شهداء حماس منذ "طوفان الأقصى"

وزير الخارجية الإسرائيلى: نحن بحاجة إلى الانتصار فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

طور الموقف المصرى!

جلال حمام

مصر والقضية الفلسطينية.. تاريخ من المسئولية (1)

جلال حمام

حساب العواقب.. حتمية تاريخية

علي سعدة

مصر.. الدرع والسند

حسين دعسة

هل تدخل "الحرب على غزة" مرحلة حرب الشوارع؟

خالد حريب

ملحمة الشاحنات المصرية لـ غزة

أحمد الصغير

دماء أطفال غزة تُسقط عن هؤلاء شرفهم!

إبراهيم داود

.. عن الذين يعرفون مصلحتك ومصلحة «اللى خلفوك»

صور

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

محطة تل أبيب

المزيد

آخر أخبار حرب غزة اليوم.. الأونروا تدعو لوقف إطلاق النار وإسرائيل تتمسك بالحرب

بلومبرج: الاحتلال يصدر سندات دين بقيمة 3.7 مليار دولار

هيئة البث الإسرائيلية عائلات الأسرى في غزة لجأت لاستصدار جوازات سفر أجنبية لأبنائها