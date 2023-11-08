المصري للفكر والدراسات يؤكد على الرؤية المصرية الثابتة لحل القضية الفلسطينية

عرضت قناة القاهرة الإخبارية عدة أخبارعاجلة حول تصريحات للورقة البحثية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، نعرضها لكم في السياق التالي:

التأكيد على الرؤية المصرية الثابتة لحل القضية الفلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

لعب السلطة الفلسطينية دورها المحوري

الدعوة إلى أن تلعب السلطة الفلسطينية الدور المحوري في القطاع خلال المرحلة المقبلة.

المطالبة بمواصلة فتح معبر رفح سواء للأفراد أو إدخال المساعدات الإنسانية دون قيود أو شروط إسرائيلية.

رفض وجود نظام خاص للقطاع أولسكانه من شأنه أن يؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية.

المطالبة من صناع القرار رفض احتفاظ إسرائيل بأي مساحة من غزة كمنطقة عازلة.

مناشدة مصر بضرورة القيام بدعوة إلى مؤتمر لإقرار التسوية السياسية لإنهاء الصراع.