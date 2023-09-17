الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

رابط الاستعلام عن حجز سيارات المعاقين وخطوات الحجز لكشف طبي

سيارات المعاقين
سيارات المعاقين

يكثر البحث عن رابط الاستعلام عن حجز سيارات المعاقين والذي يوفر للأشخاص ذوي الإعاقة الاستعلام عن تقديمهم للحصول على السيارات المعفاة جمركيًا.

 

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الاستعلام عن حجز سيارات المعاقين

 

في التقرير التالي يمكن الوصول إلى رابط الاستعلام عن حجز سيارات المعاقين وخطوات التقديم للحصول على السيارات المعفاة جمركيًا وأولى الخطوات هي حجز كشف طبي لإثبات الإعاقة. 

يمكن الاستعلام عن حجز سيارات المعاقين من خلال موقع المجالس الطبية المتخصصة الموجود في هذا الرابط   http://www.smcegy.com/site/car/

يتم كتابة الرقم القومي للشخص المتقدم 

ثم كلمة المرور

الضغط على كلمة بحث لتظهر النتيجة 

 

رابط فعال نتيجة كشف المجالس الطبية لسيارات المعاقين 2023

 

التقديم للحصول على السيارات المعفاة جمركيًا

 

يمكن للأشخاص من ذوي الإعاقة التقديم للحصول على السيارات المعفاة جمركيًا بشرط استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي أولًا ثم تكون الخطوة التالية بالحجز الإلكتروني للكشف الطبي علي الاشخاص ذوي الإعاقة طالبي الحصول علي السيارات المعفاة من الرسوم الجمركية والضرائب وفقا لما جاء بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

ويجب تسجيل البيانات الأساسية للشخص ذوي الإعاقة لتسجيل طلبه وتتمثل هذه البيانات في التالي:

ببيانات شخصية متمثلة الرقم القومي –رقم بطاقة الخدمات المتكاملة - الحالة الاجتماعية -العنوان - الوظيفة – رقم التليفون.

ثم الخطوة التالية تكون باختيار نوع الإعاقة طبقا للقانون ولائحته التنفيذية (حركية – سمعية – بصريه – ذهنيه – نفسيه – أمراض دم – أمراض قلب أو غيرها)

وفي حالة كان المعاق قاصرا أو غير كامل الاهلية بسبب مرضي يتم تسجيل البيانات الاتيه: (اسم ولي الأمر/الوصي – الرقم القومي - صفته).

والخطوات التالية هي اختيار مكان الكشف الطبي (الإدارة العامة للمجالس الطبية – المجلس الطبي العام بالاسكندرية – المجلس الطبي العام بسوهاج).

ثم اختيار تاريخ الكشف الطبي، وبعد ذلك اختيار الجمرك المطلوب (الجمرك الذي يرغب في الحصول علي السيارة منه).

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نتيجة كشف المجالس الطبية لسيارات المعاقين.. موعد الإعلان وكيفية الحصول عليها

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