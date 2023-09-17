رابط الاستعلام عن حجز سيارات المعاقين وخطوات الحجز لكشف طبي

يكثر البحث عن رابط الاستعلام عن حجز سيارات المعاقين والذي يوفر للأشخاص ذوي الإعاقة الاستعلام عن تقديمهم للحصول على السيارات المعفاة جمركيًا.

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الاستعلام عن حجز سيارات المعاقين

في التقرير التالي يمكن الوصول إلى رابط الاستعلام عن حجز سيارات المعاقين وخطوات التقديم للحصول على السيارات المعفاة جمركيًا وأولى الخطوات هي حجز كشف طبي لإثبات الإعاقة.

يمكن الاستعلام عن حجز سيارات المعاقين من خلال موقع المجالس الطبية المتخصصة الموجود في هذا الرابط http://www.smcegy.com/site/car/

يتم كتابة الرقم القومي للشخص المتقدم

ثم كلمة المرور

الضغط على كلمة بحث لتظهر النتيجة

التقديم للحصول على السيارات المعفاة جمركيًا

يمكن للأشخاص من ذوي الإعاقة التقديم للحصول على السيارات المعفاة جمركيًا بشرط استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي أولًا ثم تكون الخطوة التالية بالحجز الإلكتروني للكشف الطبي علي الاشخاص ذوي الإعاقة طالبي الحصول علي السيارات المعفاة من الرسوم الجمركية والضرائب وفقا لما جاء بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

ويجب تسجيل البيانات الأساسية للشخص ذوي الإعاقة لتسجيل طلبه وتتمثل هذه البيانات في التالي:

ببيانات شخصية متمثلة الرقم القومي –رقم بطاقة الخدمات المتكاملة - الحالة الاجتماعية -العنوان - الوظيفة – رقم التليفون.

ثم الخطوة التالية تكون باختيار نوع الإعاقة طبقا للقانون ولائحته التنفيذية (حركية – سمعية – بصريه – ذهنيه – نفسيه – أمراض دم – أمراض قلب أو غيرها)

وفي حالة كان المعاق قاصرا أو غير كامل الاهلية بسبب مرضي يتم تسجيل البيانات الاتيه: (اسم ولي الأمر/الوصي – الرقم القومي - صفته).

والخطوات التالية هي اختيار مكان الكشف الطبي (الإدارة العامة للمجالس الطبية – المجلس الطبي العام بالاسكندرية – المجلس الطبي العام بسوهاج).

ثم اختيار تاريخ الكشف الطبي، وبعد ذلك اختيار الجمرك المطلوب (الجمرك الذي يرغب في الحصول علي السيارة منه).