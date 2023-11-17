الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كل ما تريد معرفته عن خطوات الاستعلام عن الكارت الموحد للخدمات المتكاملة

الكارت الموحد
الكارت الموحد

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن الخطوات الخاصة بـ الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة، والذي وفرته وزارة التضامن الاجتماعي من أجل التسهيل على المواطنين إمكانية معرفة كافة التفاصيل الخاصة بخطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والتي تسهل عليهم إمكانية معرفة كافة المعلومات عن تفاصيل الكارت.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

وتتمثل خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة وذلك للاستعلام عن كل التفاصيل الخاصة بالمتقدمين بطلب استخراج الكارت الموحد من خلال اتباع الخطوات التالية:

خطوات استخراج الكارت الموحد بالتفاصيل 

أولًا: لابد من الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي .

ثانيًا: كتابة  بيانات الرقم القومي في الخانة المخصصة له.

ثالثا: الضغط على كلمة "بحث".

رابعًا: فى نهاية الخطوات تظهر نتيجة الاستعلام عن بطاقة الخدمات.

خامسًا: وفي حالة قبول الطلب اضغط على أيقونة حجز  موعد من خلال ايقونة الحجز بالبوابة.

سادسًا: وبعد ذلك التوجه إلى مكتب التأهيل الذي تم  اختياره من خلال المستعلم.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023

نظام حجز مواعيد الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة

ويوجد عدد كبير من المميزات الخاصة بكارت الخدمات المتكاملة والذي قدم عليه عدد ضخم من المواطنين، فكارت الخدمات المتكاملة 2023، يمكنك من خلاله التعامل مع حاملها أمام جميع الجهات الحكومية، كما يمكنك من خلال الكارت الموحد الكشف المجاني في المستشفيات.

ويوفر كارت الخدمات المتكاملة أيضا إمكانية الحصول على خصومات علي اشتراكات مراكز الشباب والأندية الرياضية، كما يوفر مجانية الدخول في كافة المتاحف والمناطق الأثرية، والجمع بين معاشين، كما يعمل الكارت الموحد على الدمج في المدارس والجامعات، وكذلك الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية

مميزات كارت الخدمات المتكاملة 

ومن مميزات الكارت الموحد أيضا، الحصول على الخصومات من وسائل النقل والمواصلات، والتعيين من خلال نسبة الـ5% من عدد العاملين، والإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية علي السيارات، والإعفاء من الضرائب، والحصول على مسكن حكومي مناسب.

ويعتبر الكارت الموحد من أكثر الخدمات المميزة التي توفرها الدولة في الوقت الحالي وذلك نظرا لزيادة عدد الخدمات التي يقدمها للمواطنين، ويشمل عدد كبير من الخدمات التي تسهل على المواطنين إمكانية التعامل في أي من أمورها.

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