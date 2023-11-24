الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

رابط شغال.. الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023 بالرقم القومي

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

نقدم للمواطنين خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023 بالرقم القومي، حيث يتساءل قطاع كبير من المواطنين عن كيفية الاستعلام، لمساندة ودعمهم من خلال برنامج تكافل وكرامة لحياة كريمة.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023 بالرقم القومي

وخلال السطور التالية نوضح لكم خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023 بالرقم القومي، وذلك باتباع الخطوات التالية:

خطوة أولى "1": تسجيل الدخول الموقع الرسمي الخاص ببوابة الاستعلام والشكاوي الخاصة ببرنامج تكافل وكرامة.
خطوة ثانية "2": اختيار برنامج تكافل وكرامة.
خطوة ثالثة "3": الضغط على أيقونة «الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة».
خطوة رابعة "4": تسجل الرقم القومي الخاص به، ثم الضغط على كلمة «استعلام».
خطوة خامسة "5": يظهر أمامك نتيجة الاستعلام، وأيضا حالة البطاقة إذا كانت سارية، من عدمه.

زيادة معاش تكافل وكرامة 2023

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 15%، يستحق بداية من شهر أكتوبر الماضي.

الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي والاسم

موعد صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر نوفمبر 2023

وفي هذا الجانب، يصرف معاش تكافل وكرامة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي لشهر نوفمبر الجاري، بدءًا من يوم 15 في الشهر.

ويتم صرف معاش تكافل وكرامة عمومًا بدءًا من يوم 15 من كل شهر.

رابط استعلام معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023

وفي هذا الإطار، يمكن للمواطنين الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023، من خلال الرابط الرسمي التالي: https://tk.moss.gov.eg

كيفية التظلم أو تقديم شكوي من معاشات تكافل وكرامة 2023

يستطيع للمواطنين التظلم من رفض الاشتراك في معاش تكافل وكرامة عبر 3 وسائل، من بينها الاتصال من التليفون برقم الخط الساخن 19680، أو تقديم تظلم من معاش تكافل وكرامة الرابط التالي: https://tk.moss.gov.eg، وكذلك التظلم من معاش تكافل وكرامة على البريد الإلكتروني التالي: [email protected]

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رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد فى (تكافل وكرامة) لشهر نوفمبر 2023

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