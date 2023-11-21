الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي والاسم

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

تصدر الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي والاسم منصات البحث المُختلفة خلال الساعات الأخيرة إذ أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي، رابطًا إلكترونيًا للمستفدين من تكافل وكرامة للبحث عن أي شيء والاستعلام عن الشكاوي وغيرها.

ويبحث الكثيرون عن رابط الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي والاسم، حيث إنَّه يتم ذلك من خلال القيام بعدة خطوات تبدأ بتسجل الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي، بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة، ثم استكمال الخطوات المتبقية للحصول على المعلومة المراد معرفتها.

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد فى (تكافل وكرامة) لشهر نوفمبر 2023

من هنا| رابط تقديم شكاوى برنامج تكافل وكرامة وخطوات متابعتها

الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي والاسم

وتستعرض "الدستور" كل ما تريد معرفته عن الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي والاسم، وذلك ضمن سلسلتها الخدمية التي تُقدّمها على مدار الساعة عبر بوابة الدستور الإلكترونية ومنصاتها المُختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

الخطوة الأولى: قم بالدخول على رابط وزارة التضامن الاجتماعي (معاش تكافل وكرامة) من خلال الضغط هنـــــــــــا.

الخطوة الثانية: سيتطلّب منك إدخال الرقم القومي الخاص بك. قم بإدخاله صحيحًا بأرقام "انجليزية" تبدأ من ناحية الشمال.

الخطوة الثالثة: قم بالضغط على أيقونة "استعلام تكافل وكرامة".

الخطوة الأخيرة: سيظهر لك قيمة معاش تكافل وكرامة وما هي حالة المعاش الخاص بك.

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رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد فى (تكافل وكرامة) لشهر نوفمبر 2023

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خطوة بخطوة.. كيفية الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023

ما هي الأوراق المطلوبة للتقديم في معاش تكافل وكرامة؟

أولًا: يتطلّب تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي للراغب في التقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة.

ثانيًا: يتطلّب تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي للزوج أو الزوجة في حال التقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة.

ثالثًا: يتطلّب تقديم صورة من شهادات ميلاد الأطفال.

رابعًا: يتطلّب تقديم صورة من تقرير الدخل الشهري للأسرة.

خامسًا: يتطلّب تقديم صورة من تقرير الإعاقة في حالة المتقدم من ذوي الإعاقة.

اقرأ المزيد

كيفية الحصول على معاش تكافل وكرامة

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رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد فى (تكافل وكرامة) لشهر نوفمبر 2023

من هنا| رابط تقديم شكاوى برنامج تكافل وكرامة وخطوات متابعتها

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