من هنا| رابط تقديم شكاوى برنامج تكافل وكرامة وخطوات متابعتها

ترتفع معدلات البحث بشكل دائم عن رابط تقديم شكاوي برنامج تكافل وكرامة للمواطنين المستفدين من معاش تكافل وكرامة وواجهوا مشكلة متعلقة بكارت الفيزا الخاصة بهم والتي يقومون بها بقبض معاشهم.

رابط تقديم شكاوي برنامج تكافل وكرامة

في التقرير التالي يمكن الوصول إلى رابط تقديم شكاوي برنامج تكافل وكرامة ومعرفة خطوات تقديم شكاوى.

يمكن تقديم شكاوى خاصة ببرنامج تكافل وكرامة من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي الموجود هنا https://www.moss.gov.eg

بعد الضغط على الرابط السابق اختار ايقونة

اضغط هنا البوابة الالكترونية للاستعلام وتلقى ومعالجة شكاوى برنامج تكافل وكرامة

ثم تفتح صفحة جديدة مكتوب فيها ادخل الرقم القومي لصاحب كارت تكافل أو كرامة ويتم الضغط على تسجيل شكوى

ثم تظهر للمتقدم بالشكوى صفحة البيانات الاستعلامية المطلوب استكمالها لمتابعة الشكوى (ستظهر بشكل تلقائي في حالة ان المتقدم بالشكوى من الأسر المستفيدة بالبرنامج)

ثم يتم تحديد نوع الشكوى من قائمة الاختيارات الظاهرة أمامك

ثم كتابة عنوان الإقامة بالتفصيل الدقيق

ثم يتم تسجيل رقم التليفون للشخص المتقدم بالشكوى

رقم الهاتف الارضي ان وجد

كتابة تفاصيل الشكوى

الضغط على كلمة تسجيل من اجل تسجيل شكوتك

وبعدجها يظهر رقم شكوتك الذي به يمكنك متابعة الشكوى التي تقدمت بها في وقت سابق

وبعدها يتم الاستعلام عن الشكوى التي تقدمت بها من نفس الرابط بكتابة رقمك القومي ثم كتابة رقم الشكوى

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حيث يظهر بياناتك

منها المحافظة والإدارة الاجتماعية والمركز او قسم الشرطة ثم نوع الشكوى واسمك رباعي والعنوان وتفاصيل الشكوى والرد عليها.

ويكون مكتوب محتوى الرد على الشكوى والتاريخ الذي فيه تم الرد ويكون مكتوب البيانات او المستندات التي يحتاجها الورق الخاص بك لاستكمال بياناتك في برنامج تكافل وكرامة.

طرق أخرى للتواصل مع برنامج تكافل وكرامة

يمكن التواصل بطرق اخرى مع برنامج تكافل وكرامة من خلال الاتصال بالخط الساخن على رقم ١٩٦٨٠ او من خلال البريد الإلكتروني لاستقبال والرد على الشكاوى وهو [email protected]