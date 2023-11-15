التضامن: غرفة عمليات لمتابعة صرف دعم “تكافل وكرامة” عن شهر نوفمبر

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الأربعاء، صرف الدعم النقدي "تكافل وكرامة" لشهر نوفمبر الجاري بالزيادة الجديدة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشكلت الوزارة غرفة عمليات مركزية لمتابعة الصرف فى مختلف المحافظات.

وبلغت الزيادة خلال العام الجاري لمستفيدى الدعم النقدي المشروط 40%، حيث جاءت الزيادة الأولي بنسبة 25% خلال مارس الماضي، والزيادة الثانية 15% أكتوبر الماضي.

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تولي أهمية كبيرة لجميع البرامج والمبادرات المتكاملة مع برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" والذي تبلغ ميزانيته 36 مليار جنيه، حيث تسهم هذه البرامج في تحقيق مستهدفات البرنامج المعنية بخروج أكبر عدد من الأسر الأولى بالرعاية من دائرة الفقر إلى التمكين الاقتصادي.

الأوراق المطلوبة للاشتراك في “تكافل وكرامة”

يمكن الاشتراك في برنامج تكافل وكرامة من خلال تجهيز عدد من الأوراق المطلوبة ثم التوجه للوحدة الاجتماعية الموجودة في منطقتك السكنية وتقديم هذه الأوراق وهي صورة من:-

بطاقة الرقم القومي سارية وعلى العنوان الحالي للأفراد 18 سنة فأكثر، صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

قسيمة الزواج أو الطلاق، صور شهادات الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنة.

شهادة وفاة الزوج أو الزوجة للأرامل

شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال

إقرار الوصاية للأيتام وصورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

يتم تسليم كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية فى حالة المرض المزمن والإعاقة.

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن استخراج 11.5 مليون بطاقة ميزة للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، وأصحاب المعاشات التأمينية، وبطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، والرائدات الاجتماعيات، بالإضافة إلى تبني الوزارة مؤخرًا مبادئ الشمول المالي للحاصلين على قروض مشروعات متناهية الصغر بمحفظة مالية قدرها 3.7 مليار جنيه.