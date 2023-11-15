الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بموازنة تخطت "نصف بليون" جنيه.. تفاصيل خطة دعم الفئات الأولى بالرعاية

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

خصصت للحماية الاجتماعية 530 مليار جنيه بموازنة 2023-2024 بزيادة تصل إلى 48% عن العام الماضي.

وترصد "الدستور" دور برنامج تكافل وكرامة فى دعم الأسر الأولى بالرعاية.

-تم إطلاقه فى 2015

-يستهدف الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية.

-ارتفاع موازنته من 3.4 مليار جنيه إلى 36 مليارًا خلال العام المالي الجاري.

شروط استمراره:-

التطعيمات الأساسية للأطفال من 0-6 سنوات.

- زيارة الأسرة المستفيدة الوحدة الصحية  ثلاث مرات سنويًا.

- تسجيل الأطفال في المدارس بنسبة 80% من إجمالي أيام الدراسة.

- عدم الزواج المبكر للفتيات.

الفئات

دعم المسنين

دعم الايتام

الأسرة

الطفل

المرأة

ذوى الإعاقة

المسنين

الشباب

إجراءت الاشتراك

التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل السكن

صورمن:-

- بطاقة الرقم القومى سارية.
- قسيمة الزواج أو الطلاق.
-شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة.
بطاقة التموين المميكنة 
- قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة.
- كود كشف الاعاقة من اللجان الطبيه
- شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.
- شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.
- إقرار الوصاية للأيتام.
- شهادة السجن لحالات سجن الاب او الام.

غدًا.. وزارة التضامن تبدأ فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية

ووجهت وزارة التضامن إعفاء المسنين فوق سن 70 سنة من مصروفات المواصلات العامة بما يشمل السكك الحديدية ومترو الأنفاق، علاوة على إعفاء من بلغوا 65 سنة بنسبة 50%، كما تقدمت الوزارة بمقترح لقانون "الحقوق المتكاملة للمسنين" لأول مرة في مصر، وتمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء وجاري مراجعته من مجلس النواب والشيوخ.

كما توفر وزارة التضامن دعم نقدي بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية ومن موازنة تكافل وكرامة لحوالي 556 ألف من الأيتام بتكلفة 2،3 مليار جنيه، سواء كان الأطفال مؤسسات رعاية، أأو يعيشون في أسر طبيعية، أو أسر ممتدة، أو كافلة، مع الحرص على تغطية نفقات الأطفال الأيتام بما يشمل خدمات الرعاية الصحية والتعليمية.

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة
تكافل وكرامة الأسر الأولى بالرعاية التطعيمات الوحدة الصحية الأطفال

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