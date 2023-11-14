بتكلفة 358 مليار جنيه. "الدستور" ترصد جهود توفير الحماية الاجتماعية للأولى بالرعاية

خصصت الدولة المصرية حوالي 530 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية بموازنة 2023-2024 بزيادة تصل إلى 48% مقارنة بموازنة العام المالي الماضي 2022- 2023 والذي خصص فيها حوالي 358 مليار جنيه.

تفاصيل برنامج “تكافل وكرامة”

وقامت الدولة عام 2015 بإطلاق برنامج تكافل وكرامة لاستهداف الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية من النساء والمسنين وذوي الإعاقة.

وارتفعت ميزانية تكافل وكرامة من 3.4 مليار جنيه في 2015 إلى ما يقرب من 36 مليارًا خلال العام المالي الجاري، وخلال العشرين عامًا الماضية تم زيادة إجمالي الدعم بنحو 311 مليار جنيه.

ووضعت وزارة التضامن عدد من الشروط للحصول على الدعم النقدي ومنها حصول الأبناء على التطعيمات الأساسية للأطفال من 0-6 سنوات، كذلك متابعة نمو الطفل وصحته العامة كطوله ووزنه.

كما وضعت الوزارة شرطا بضرورة زيارة الأسرة المستفيدة الوحدة الصحية المجاورة لمحل السكن، وحصولها على مجانية خدمات الصحة الإنجابية ومتابعتها أثناء الحمل وبعد الولادة، كذلك اجرائها زيارة دورية للوحدة الصحية مرة كل أربعة أشهر بما يعنى ثلاث مرات سنويًا على الأقل، وتسجيل الزيارة بكتيب المتابعة الخاص بكل سيدة وطفل، بالإضافة إلى وضع مشروطية خاصة بالتعليم، وتتمثل في شرط تسجيل الأطفال في المدارس والحضور اليومي في المدرسة بنسبة 80% على الأقل من إجمالي أيام الدراسة.

ولم تغفل الوزارة شرط عدم زواج الفتيات مبكرًا، حيث وضعت الدولة هذا الشرط لضمان استمرار الحصول على الدعم.

ومن الفئات التى اهتمت بها الدولة ووضعتها ضمن الحماية الاجتماعي “ المسنين"، حيث جرى تقديم دعم نقدي لهم بإجمالي 3.7 مليار جنيه سنويا، وتم تخصيص 163 دار مسنين و192 نادي مسنين مجاني لهم على مستوى الجمهورية.

ووجهت وزارة التضامن إعفاء المسنين فوق سن 70 سنة من مصروفات المواصلات العامة بما يشمل السكك الحديدية ومترو الأنفاق، علاوة على إعفاء من بلغوا 65 سنة بنسبة 50%، كما تقدمت الوزارة بمقترح لقانون "الحقوق المتكاملة للمسنين" لأول مرة في مصر، وتمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء وجاري مراجعته من مجلس النواب والشيوخ.

دعم ذوي الإعاقة

تعمل الدولة من خلال وزارة التضامن على دعم حوالي مليون و300 ألف شخص من ذوي الإعاقة بإجمالي تكلفة 8.2 مليار جنيه سنويًا، إضافة إلى 1،5 مليون بطاقة خدمات متكاملة تم استخراجها، كما توفر الوزارة دعم للطلاب الصم وضعاف السمع بالجامعات الحكومية المصرية وذلك بتوفير مترجمي لغة الإشارة بالجامعات، كذلك دعم الطلبة والطالبات المكفوفين بالجامعات الحكومية المصرية في عدد 18 محافظة وتوفير أجهزة لاب توب ناطقة باجمالى مبلغ 22 مليون جنيه.



كما توفروزارة التضامن دعم نقدي بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية ومن موازنة تكافل وكرامة لحوالي 556 ألف من الأيتام بتكلفة 2،3 مليار جنيه، سواء كان الأطفال مؤسسات رعاية، او يعيشون في أسر طبيعية، أو أسر ممتدة، أو كافلة، مع الحرص على تغطية نفقات الأطفال الأيتام بما يشمل خدمات الرعاية الصحية والتعليمية.

وكما تقوم الوزارة بشراء وحدات سكنية لأبناء مصر من خريجي دور الرعاية الاجتماعية، ومساعدتهم في الحصول على فرص تشغيل لدى الغير أو إقامة مشروعات خاصة بهم، كما يتم العمل على شمولهم بمظلة التأمين الصحي والدعم الغذائي إيمانًا بحقهم في الحياة الكريمة والدمج في كافة الخدمات.

ومنذ تولي رئيس الجمهورية زمام الحكم عام 2014 أولى اهتمامته بالفئات الاولى بالرعاية ومنها أصحاب النعاشات.

وصرحت الهيئة بأن قيم المعاشات المنصرفة في العام المالي المنتهي 2022-2023 بلغت 340 مليار جنيه، بينما كانت 86.5 مليار في العام المالي 2013-2014.

ولفتت إلى أن آخر زيادة للمعاشات كانت منذ 6 أشهر وتحديدًا في 1-4-2023 بنسبة 15% من إجمالي المعاش بحد أدنى 170 جنيه وحد أقصى 1635 وبتكلفة سنوية 55 مليار جنيه.



