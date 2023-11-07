رابط الاستعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2023 والحالات المستبعدة من البرنامج

ترتفع معدلات البحث عن رابط استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2023 للمواطنين الذين تقدموا للحصول على معاش تكافل وكرامة والذي بلغ عدد المستفيدين منه حتى الآن ما يقرب من 5 ملايين مستفيد.

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2023

نعرض في هذا التقرير رابط استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2023 وكذلك معايير الاستحقاق لمعاش تكافل وكرامة.

من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي يمكن الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي من هنا.

ادخل الرقم القومي لصاحب كارت تكافل أو كرامة ثم اضغط على استعلام

وعندها تظهر رسالة موضح بها المديرية والادارة والوحدة

والرقم القومي للشخص الذي طلب الاستعلام واسمه رباعي ورقم البطاقة الخاصة به لتكافل وكرامة

ثم يظهر نوع الكارت سواء تكافل الخاص بالاسرة والطفل

او كرامة الخاص بالمسنين والاشخاص ذوي الاعاقة

والحالة

والسبب

وفي حالة وجود مبالغ مستحقة تكون مكتوبة

الاشتراك في برنامج تكافل وكرامة

يمكن الاشتراك في برنامج تكافل وكرامة بكل سهولة من خلال التوجه إلى الوحدة الاجتماعية الموجودة في منطقتك السكنية او التي تغطي منطقتك والتابعة لمحافظتك ثم تسليم الأوراق الشخصية الخاصة بك وبأسرتك منها الآتي:

صور البطاقة الشخصية

صور شهادات الميلاد للأطفال

صور القيد المدرسي للأطفال والقيد الجامعي للملتحقين بالجامعة

صور شهادة الزواج أو الطلاق حسب الحالة المتقدمة

صور شهادات الهجر أو ما يدل على الانفصال أو صورة شهادة السجن في هذه الحالات

صورة شهادة الوفاة للزوج أو الزوجة في هذه الحالات

حالات لا تُقبل في برنامج تكافل وكرامة

عند تحقق شرط من الشروط التالية في المواطنين المتقدمين للحصول على معاش تكافل وكرامة لا يقبلون في البرنامج منها القيد بقوة عمل القوات المسلحة أو الشرطة أو تقاضى معاش منها، أو حيازة أرض زراعية أكبر من فدان، كذلك الحال بالنسبة لامتلاك عقارات غير محل السكن بغرض الاستثمار أو امتلاك جرار زراعي أو سيارة اجرة او نقل أو سيارة ملاكى، أو امتلاك 3 رؤوس ماشية أو أكثر من أجل التجارة.

أو العمل بتأمين أو بدون تأمين سواء بالمكافأة الشاملة أو غيرها في القطاع الخاص أو بالحكومة أو امتلاك عمل خاص أو إلحاق الأبناء بمدارس خاصة تزيد المصروفات السنوية عن الفان جنيه مصري للطفل الواحد.