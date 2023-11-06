الإثنين 06 نوفمبر 2023
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مصر

القباج: نجحنا فى خفض نسبة الأمية بين مستفيدي تكافل وكرامة من 62% إلى 47%

جريدة الدستور

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة نجحت فى خفض نسبة الأمية بين المستفيدين من تكافل وكرامة من 62% إلى 47%، وذلك منذ بداية إطلاق البرنامج فى 2014 - 2015.

جاء ذلك خلال توقيعها، منذ قليل، لبروتوكول تعاون بشأن العمل على تحسين الخدمات والمساعدات المقدمة إلى المستفيدين وتحديدًا الفئات الأولى بالرعاية منهم، موضحة أن الشراكة الجديدة ستكون في أكثر من مجال خاصة بمجال الاهتمام بالمرأة والطفل والتمكين الاقتصادي، وبصفة خاصة مشروع الألف يوم الأولى في حياة الأطفال والتي نطلق عليها الألف يوم الذهبية التي يتحدد فيها صحة الطفل وقوته الإدراكية والصحية والبدنية مدى حياته.

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وأكدت أن عدد مستفيدي الدعم النقدي "تكافل وكرامة" يصل إلى 20 مليون مواطن منهم 11 مليون سيدة، حيث يتم استهداف السيدات حتى سن 35 عاما، كما أن 10% من هؤلاء السيدات يتم دعمهن بمشروعات تمكين اقتصادي.

ولفتت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن ميزانية تكافل وكرامة بلغت ما يقرب من ٣٦ مليار، موضحة أن الوزارة تواصل استهداف وعي الأسر من خلال برنامج وعي الذي يضم 15 ألف رائدة ريفية.

ويبلغ نسبة التحاق أطفال تكافل فى التعليم إلى 100%، حيث يقع تحت مظلة الدعم النقدي أكثر 6 ملايين طفل، كما يغطي البرنامج ذوى الإعاقة بنسبة 1.2 مليون شخص بتكلفة 8 مليارات جنيه، 720 ألف من المرأة المعيلة بتكلفة 3.4 مليار جنيه"، و700 ألف مسن بتكلفة 3.2 مليار جنيه.

وتطبق وزارة التضامن المشروطية لاستمرار الحصول على الدعم النقدي وذلك من خلال زيارة الأسرة المستفيدة الوحدة الصحية المجاورة لمحل السكن، ونسبة 80% لحضور الابناء للمدارس،علاوة على عدم زواج الأبناء أقل من 18 سنة.

نيفين القباج وزيرة التضامن الامية المساعدات تكافل وكرامة

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