وزيرة التضامن تدشن المرحلة الثانية لمزرعة نخيل وقف الخير فى الداخلة

دشنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، المرحلة الثانية لمزرعة نخيل وقف الخير على طريق العوينات، وذلك بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، ومصطفى إسماعيل الأمين العام للجمعية الشرعية، وحسن مصطفى مساعد، وزيرة التضامن الاجتماعي للاستثمار وتنمية الموارد، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة.

وتقام المزرعة على مساحة 3000 فدان، حيث تمت زراعة 1500 فدان فعليًا بعدد 70 ألف نخلة، وذلك ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية لزيادة عدد النخيل في محافظة الوادي الجديد إلى 5 ملايين نخلة، ويتم تخصيص عائد هذا النخيل إلى دعم الأسر الأولى بالرعاية وكفالة الأيتام.

وزيرة التضامن قامت بجولة تفقدية داخل المزرعة

وقامت وزيرة التضامن الاجتماعي بزراعة نخلة في أرض المزرعة التي قامت بجولة تفقدية بداخلها، حيث قدم القائمون على الجمعية الشرعية شرحًا وافيًا بتفاصيل المشروع وأهدافه.

وأعربت "القباج" عن تقديرها لجهود المجتمع المدني في مصر ودوره في أعمال التنمية، مشيدة بالدور الكبير الذي يقوم به التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وجهوده المتواصلة.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الجمعية الشرعية لها مجهودات عديدة في قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة، كما أن العاملين بها لهم جهد مقدر، كما أن الجمعية الشرعية لديها القدرة على تعبئة الموارد وأعمالها تكلل بالنجاح، حيث تقدم رعاية متكاملة للأيتام، وهي من أكبر الجمعيات التي لديها حضانات ومراكز الغسيل الكلوي وكذلك التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة، معتبرة مزرعة النخيل التي نحن بصدد تدشين مرحلتها الثانية خير دليل على استمرار نجاح الجمعية.

وكانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قد أجرت اليوم السبت زيارة إلى محافظة الوادي الجديد، وذلك لتفقد عدد من المشروعات التابعة للوزارة بالمحافظة، وافتتاح عدد من المشروعات التنموية بالشراكة مع الجمعيات الأهلية، حيث استهلت الزيارة بالوصول إلى مركز الفرافرة، وكان في استقبالها اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والأستاذة حنان مجدي، نائب المحافظ، وبحضور الأستاذ حسن مصطفى، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاستثمار وتنمية الموارد، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة الوادي الجديد.