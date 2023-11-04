السبت 04 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزيرة التضامن تدشن المرحلة الثانية لمزرعة نخيل وقف الخير فى الداخلة

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

دشنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، المرحلة الثانية لمزرعة نخيل وقف الخير على طريق العوينات، وذلك بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، ومصطفى إسماعيل الأمين العام للجمعية الشرعية، وحسن مصطفى مساعد، وزيرة التضامن الاجتماعي للاستثمار وتنمية الموارد، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة.

وتقام المزرعة على مساحة 3000 فدان، حيث تمت زراعة 1500 فدان فعليًا بعدد 70 ألف نخلة، وذلك ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية لزيادة عدد النخيل في محافظة الوادي الجديد إلى 5 ملايين نخلة، ويتم تخصيص عائد هذا النخيل إلى دعم الأسر الأولى بالرعاية وكفالة الأيتام.

 

وزيرة التضامن قامت بجولة تفقدية داخل المزرعة 

وقامت وزيرة التضامن الاجتماعي بزراعة نخلة في أرض المزرعة التي قامت بجولة تفقدية بداخلها، حيث قدم القائمون على الجمعية الشرعية شرحًا وافيًا بتفاصيل المشروع وأهدافه.

وأعربت "القباج" عن تقديرها لجهود المجتمع المدني في مصر ودوره في أعمال التنمية، مشيدة بالدور الكبير الذي يقوم به التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وجهوده المتواصلة.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الجمعية الشرعية لها مجهودات عديدة في قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة، كما أن العاملين بها لهم جهد مقدر، كما أن الجمعية الشرعية لديها القدرة على تعبئة الموارد وأعمالها تكلل بالنجاح، حيث تقدم رعاية متكاملة للأيتام، وهي من أكبر الجمعيات التي لديها حضانات ومراكز الغسيل الكلوي وكذلك التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة، معتبرة مزرعة النخيل التي نحن بصدد تدشين مرحلتها الثانية خير دليل على استمرار نجاح الجمعية.

وكانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قد أجرت اليوم السبت زيارة إلى محافظة الوادي الجديد، وذلك لتفقد عدد من المشروعات التابعة للوزارة بالمحافظة، وافتتاح عدد من المشروعات التنموية بالشراكة مع الجمعيات الأهلية، حيث استهلت الزيارة بالوصول إلى مركز الفرافرة، وكان في استقبالها اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والأستاذة حنان مجدي، نائب المحافظ، وبحضور الأستاذ حسن مصطفى، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاستثمار وتنمية الموارد، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة الوادي الجديد.

محافظ الوادي الجديد المرحلة الثانية لمزرعة نخيل وقف الخير مبادرة السيد رئيس الجمهورية 5 ملايين نخلة دعم الأسر الأولى بالرعاية

مواد متعلقة

وزيرة التضامن تتفقد مشروع تطوير بيوت الطلبة فى الداخلة

وزيرة التضامن تدشن مبادرة "مركز آمن غذائيًا" بالفرافرة في الوادي الجديد

وزيرة التضامن ومحافظ الوادي الجديد يفتتحان مركز تنمية الأسرة والطفولة بقرى الفرافرة

وزيرة التضامن الاجتماعى تتفقد مركز التأهيل الاجتماعى بمدينة الفرافرة

وزيرة التضامن تصل الوادى الجديد لافتتاح مشروعات تنموية بالمحافظة

"شباب ورياضة الوادى الجديد" تنظم حملة للتبرع بالدم تضامنًا مع الفلسطينيين

"مستقبل وطن" يفتتح البرنامج التدريبي المجاني "التحول الرقمي" بمركز بلاط

محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال تشطيبات نادي الهجن والفروسية بالخارجة

الأكثر قراءة

السكر بـ12.60 جنيه.. أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2023

حماس: دمرنا 24 آلية عسكرية إسرائيلية ما بين دبابة وجرافة وناقلة جند خلال 48 ساعة

لماذا لا يرد وزير البترول على النائب ‎عبدالمنعم إمام؟

وزير الخارجية الأمريكى: ممتنون لمصر على التوصل لآلية من أجل وصول المساعدات إلى غزة

وزير الصحة: مستعدون لاستقبال كل مصابى غزة وحجم الإصابات غير إنسانى

"الغرقد" أم "الزيتون"..أيهما سيربح البقاء في حرب فلسطين؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الوزراء العرب.. وبلينكن

د.أحمد الخميسى

من داغستان.. تحية لغزة

لواء. محسن الفحام

فى مواجهة الخديعة الإسرائيلية

علي سعدة

هوامش على دفتر المعركة

د. منى حلمى

الحب ليس سلعة

محمد الراعي

مجلس الزمالك فى اختبار.. وأصعب قرار

حسين دعسة

اجتماعات عربية - أمريكية فى عمان حول الحرب على غزة

صفاء النجار

هرموبولس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «1-3»

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يجدد الغارات على بلدات فى جنوب لبنان

12 شهيدًا و54 جريحًا فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين فى مخيم جباليا

الاحتلال الإسرائيلى يقصف منطقة جل العلام أمام بلدة الضهيرة اللبنانية