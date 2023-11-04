وزيرة التضامن تدشن مبادرة "مركز آمن غذائيًا" بالفرافرة في الوادي الجديد

دشنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، مبادرة "مركز آمن غذائيًا" وذلك بالمطبخ المركزي التابع لبنك الطعام المصري بمركز الفرافرة، برفقة اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي، نائب المحافظ، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

ووزعت وزيرة التضامن الاجتماعي، الطرود الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية والأرامل والأيتام من بنك الطعام المصري بمركز الفرافرة، وكذلك توزيع بعض المشروعات على بعض الأسر الواحاتية أثناء تفقدها معرض الأسر المنتجة والمعرض التراثي ومشروع تمكين اقتصادي للأسر الأولى بالرعاية بمركز شباب عثمان بن عفان بمركز الفرافرة بالوادي الجديد.

وزيرة التضامن الاجتماعي تفتتح مركز تنمية الأسرة والطفولة

وافتتحت القباج، واللواء الزملوط، ترافقهما حنان مجدي، نائب المحافظ، مركز تنمية الأسرة والطفولة بقرية عثمان بن عفان بمركز الفرافرة، والذي تم إنشاؤه ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بحضور لفيف من الحضور وأهالي القرية.

وأشادت القباج بتجهيزات المركز الذي يضم مركز علاج طبيعي ووحدة تخاطب حضانة وقاعة مناسبات ومركز مودة وصالة ألعاب رياضية وفصل محو أمية و٢ ورشة تدريب على الحرف، والذي يقدم خدمات متميزة وغير مسبوقة لأهالي قرى حياة كريمة".

كما تفقدت الوزيرة والمحافظ معرض الأسر المنتجة للمنتجات اليدوية والبيئية بمشاركة ١٠ جمعيات أهلية، مشيدةً بجودة وتميز المعروضات والتي تشارك بالمعارض التي تنفذها الوزارة على مستوى الجمهورية.

موجهًة بتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في مجال إنتاج الكليم والسجاد اليدوي؛ لدعم أصحاب الحرف التراثية والمنتجات اليدوية وتمكينهم اقتصاديًا.

وعلى هامش الافتتاح، قامت الوزيرة والمحافظ بغرس نخلة وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لزراعة ٢.٥ مليون نخلة والنهوض بإنتاجية التمور بالمحافظة.