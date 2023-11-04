وزيرة التضامن تصل الوادى الجديد لافتتاح مشروعات تنموية بالمحافظة

استقبل اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، في مستهل زيارتها للمحافظة لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات، والتي تأتي في إطار تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، وذلك تأكيدًا للدور الكبير الذي تلعبه الجمعيات الأهلية في عملية التنمية، وذلك بحضور الدكتورة حنان مجدي، نائب المحافظ، ووفد من رؤساء الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

واستهلت الوزيرة جولتها بزيارة مركز تنمية الأسرة بقرية عثمان بن عفان ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وكذلك تفقد معرض الأسر المنتجة ومشروع تمكين اقتصادي للأسر الأولى بالرعاية بمركز شباب عثمان بن عفان، وافتتاح المطبخ المركزي "بنك الطعام المصري"، والذي تم توقيع عقد شراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي وبنك الطعام المصري لإعلان مركز الفرافرة "مركز آمن غذائيًا"، بتكلفة مبدئية تقدر بنحو ٨٠ مليون جنيه مصري، ضمن مشروعات المشروع القومي "حياة كريمة".

وزيرة التضامن تزور مزرعة أسماك وصوبًا زراعية بقرية أبوهريرة بالفرافرة

وتنهي وزيرة التضامن زيارتها لمركز الفرافرة بتفقد مزرعة أسماك وصوب زراعية بقرية أبوهريرة، متجهة إلى مركز الداخلة لزيارة بيوت الطلبة بمركز الداخلة، وتفقد مركز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بموط، وتفقد مزرعة نخيل الجمعية الشرعية بطريق العوينات، وتُقام المزرعة على مساحة 3 آلاف فدان، بإجمالي 60 ألف فسيلة نخل مزروعة، من المستهدف البالغ عدده ٢١٠ آلاف نخلة، وتستهدف تخصيص العائد لصالح كفالة الأيتام والمستفيدين من خدمات الجمعية، ويهدف المشروع إلى توفير فرص عمل للشباب، بالإضافة للعائد المادي للإنفاق في أوجه الخير، كما جرى توقيع بروتوكول مع كل جمعية لتخصيص 10% من عوائد مشروع وقف النخيل لصالح الأيتام.

يأتي هذا تنفيذًا لمبادرة رئيس الجمهورية بالتوسع في زراعة النخيل، مشيرًا إلى أن عائد المشروع يستخدم لخدمة المشروعات الخيرية للجمعية ورعاية الحالات الأولى بالرعاية.