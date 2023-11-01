محافظ الوادى الجديد يلتقى وفد قناة السويس لمناقشة تنفيذ مشروع استثمارى ببحيرات باريس

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي، نائب المحافظ، وفد هيئة قناة السويس، وإحدى الشركات القطرية، في إطار التنسيق لتنفيذ مشروع استثماري واعد بمنطقة بحيرات باريس، بحضور المحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة.

وأوضح المحافظ، أن الوفد يزور المحافظة على مدار ٣ أيام لمعاينة موقع المشروع والاطلاع على الإمكانات اللوجستية والبنية التحتية، عقب توقيع مذكرة تعاون في مجال الأمن الغذائي الأسبوع الماضي بحضور رئيس الوزراء، تشمل استزراع ٢٨٠ ألف فدان بالمحافظة؛ لتغطية الاحتياجات اللازمة للمشروع، الذي تقدر استثماراته بنحو ١.٥ مليار دولار.

وأكّد المحافظ، تقديم كل أوجه الدعم؛ مُثمنًا جھود الدولة المصریة لتوطين الصناعات الغذائية وتنمية القطاع الزراعي بما يخلق فرص عمل، ويوفر تكلفة استیراد تلك المنتجات من العملة الصعبة.

محافظ الوادي الجديد يعقد اجتماعًا لمتابعة موقف إزالة التعديات على أراضي الدولة

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اجتماعًا لمتابعة جهود حماية أراضي الدولة وإزالة التعديات، وذلك بحضور حنان مجدي، نائب المحافظ، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، وإبراهيم بركة، سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء المراكز وعدد من التنفيذيين المعنيين.

وشدد المحافظ على استمرار التنسيق بين كل الجهات المعنية بهذا الملف، في إطار توجيهات القيادة السياسية لصون حقوق الدولة والأجيال القادمة، موجهًا بما يلي:

- قيام صندوق استصلاح الأراضي بحصر أسماء جميع المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة بنطاق المحافظة، على أن تقوم المراكز بتنفيذ أعمال الإزالة خلال أسبوع.

- اتخاذ الإجراءات القانونية في حال التعدي على أي موظف خلال تأدية عمله بتنفيذ قرارات الإزالة، وإحالة الواقعة للنيابة.

- عرض تقرير مفصل بكل حالة من حالات مخالفات البناء مدعم بالصور؛ لاتخاذ الإجراء المناسب.

- تشكيل لجان معاينة للأراضي التابعة للصندوق لحصر التوسعات غير المقننة.

- رصد وتأريخ مخالفات البناء من خلال وحدة المتغيرات المكانية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المسئول المتقاعس عن منع هذه المخالفات في نطاق المركز أو القرية التابعة.