الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مزارعون: السيسى حوّل الوادى الجديد لمنطقة زراعية استثمارية واعدة فى سنوات قليلة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تحظى  محافظة الوادي الجديد، بمساحات شاسعة من الأراضي الزراعية وتعتبر مساحتها حوالي 44% من مساحة مصر الكلية ورغم هذا كانت المساحة المنزرعة بها قليلة وغير كافية قبل عام 2013، وبعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد في عام 2014 كان له رأي آخر في تنمية الوادي الجديد وجعلها منطقة استثمارية واعدة من الدرجة الأولى.

 

أكد ذلك محمود شاذلي رئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية المركزية، قائلا إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بإعداد خطة ناجحة لتنمية المحافظة وجذب الاستثمار في جميع أنحائها وسرعة تسليم أراضي لشباب الخريجين والبدء في الاستصلاح والزراعة لزيادة الرقعة الزراعية على الأراضي الواحاتية المصرية للاكتفاء الذاتي من الغذاء، مؤكدا أن الرئيس له نظرة ثاقبة في مستقبل مصر القادم فلولا الرئيس ما كانت مصر في تقدم ورقي وازدهار كما هي الآن.

اهتمام الرئيس بالوادى الجديد وضعها على الخريطة الاستثمارية 

وأضاف شاذلي، أن اهتمام الرئيس السيسي بالوادي الجديد يزيد يوما تلو الآخر فأصبحت المحافظة خلال السنوات الماضية رائدة في جميع المجالات أهمها المجال الزراعي والصناعي والاستثماري، علاوة على بعض المبادرات التي كللت بنجاح منقطع النظير وذهبت بنا إلى العالمية كمبادرة الحرير وزراعة أصناف جديدة من النخيل وزراعة النباتات الطبية والعطرية وكذلك البدء في زراعة الخضر والفاكهة بمساحات شاسعة. 

 

وقال الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، إن اهتمام القيادة السياسية بالوادي الجديد وضعها على الخريطة الاستثمارية والاقتصادية كإحدى المحافظات النامية والمتقدمة، فهناك توجيهات رئاسية بزيادة أعداد النخيل إلى 5 ملايين نخلة بدلا من 2.5 مليون بعد أن أطلق محافظ الوادي الجديد حزمة مبادرات أبرزها "ازرع نخلة" بجميع قرى ومدن المحافظة، فحظت المحافظة بزراعة 4 ملايين نخلة حتى الآن بجميع المزارع والحقول علاوة على إنشاء أكبر مزرعة تمور في العالم والتي تقع بين منطقة شرق العوينات وتوشكى.

التوسع فى زراعة القمح له مردود إيجابى للدولة 

وأكد المرسي، أن اهتمام الرئيس السيسي بزيادة الرقعة الزراعية والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح له مردود إيجابي على الاقتصاد المصري ومحاولة للاكتفاء الذاتي من الغذاء بعد الأزمات الاقتصادية والتضخم الاقتصادي الذي أصاب العالم أجمع، مؤكدا أن الوادي الجديد بعد اهتمام الرئيس بها ستكون سلة غلال مصر.

الوادي الجديد تعيش أزهى عصورها بقيادة السيسي

وأوضح صابر عبد الكريم نقيب الفلاحين بالوادي الجديد، أن الوادي الجديد تعيش أزهى عصورها من اهتمام واضح وملموس من الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية الواعدة التي تسير بسرعة الصاروخ لبناء الجمهورية الجديدة واستكمال خطة البناء والتنمية في صعيد مصر.

وأكد عبد الكريم، أن مصر تغيرت للأفضل في كثير من المجالات ومنها الصحة والتعليم والرياضة، فهناك مبادرات صحية على أعلى مستوى للكشف على الأمراض المزمنة وغير السارية والقوافل الطبية المجانية وقوافل طلاب المدارس للكشف عن الأنيميا والتقزم وغيرها والتابعة للمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة.

 

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