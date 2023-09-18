"تعليم الوادى الجديد": انطلاق الأتوبيس الطائر لمتابعة منظومة الاستعداد للعام الدراسى الجديد

أكد المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الإثنين، انطلاق إحدى رحلات "الأتوبيس الطائر" الخاص بقطاع تعليم الوادى الجديد، لمتابعة منظومة العمل والاستعداد للعام الدراسى الجديد 2023/ 2024.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، والدكتورة حنان مجدى، نائب المحافظ.

وأوضح وكيل التعليم بالوادي الجديد أن تلك الرحلة تأتى لمتابعة منظومة العمل، والوقوف على كل إجراءات الأمن والسلامة، وتقديم كل سبل الدعم الفنى والمعنوى للمدارس.



ولفت إلى توجيهاته المشددة للجان المتابعات الميدانية بالوقوف على جميع الإيجابيات والسلبيات، ويتم التعامل الفورى مع أي عقبات أو مشكلات تعوق سير منظومة العمل.

تشكيل لجان لمتابعة جاهزية المدارس للعام الجديد

وأكد المهندس سيد عبدالعزيز عطية، وكيل التعليم بالوادى الجديد، على تشكيل لجان متابعة ميدانية للوقوف على جاهزية مدارس المحافظة لاستقبال العام الدراسى الجديد 2023/ 2024 م.

وذكر أنه تم تشكيل لجان متابعة تجوب مدارس المحافظة بجميع الإدارات التعليمية الخمس، وللتأكد من جاهزية المدارس لاستقبال طلابها، والتأكيد على كل الإجراءات، ومنها التحقق من كل معايير الأمن والسلامة داخل المنشأة التعليمية.

وشدد على جميع اللجان المشكلة حال وجود أى مشكلات أو معوقات داخل المدرسة لا تتم المغادرة إلا بعد التأكد تمامًا من حلها.

برنامج تدريبي لتنمية مهارات اللغة الفرنسية للمعلمين

وفي سياق آخر، صرح المهندس سيد عبدالعزيز عطية، وكيل التعليم بالوادى الجديد، ببدء فعاليات البرنامج التدريبى لدعم وتنمية اللغة الفرنسية والمنفذ وفق التعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم، وشبكة "كانوبيه" وتعليم فرنسا الدولية بالتنسيق مع توجيه عام اللغة الفرنسية وإدارة التدريب بالمديرية.



ويستهدف البرنامج مجموعة من موجهى ومعلمى اللغة الفرنسية بمديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد.

وأوضح وكيل التعليم بالوادي الجديد أن المشروع يهدف لصقل وتنمية مهارات معلمي اللغة الفرنسية، من خلال استحداث أساليب جديدة ومبتكرة من شأنها جذب ودعم الطلاب وتحسين مستوياتهم.



مدة التدريب 3 أيام متتالية بدءًا من اليوم الأحد 17 وحتى 19 سبتمبر الجارى، وذلك بمقر وحدة التدريب بديوان عام المديرية.

