الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تعليم الوادى الجديد: حقيبة تدريبية على لغة الإشارة للتعامل مع ذوي الهمم

صورة من الفعاليات
صورة من الفعاليات

تابع المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، فعاليات الحقيبة التدريبية على لغة الإشارة المنفذة بالتنسيق مع إدارتى التربية الخاصة والتدريب بالمديرية، وتحت رعاية الأستاذ الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ.

وأوضح وكيل التعليم، أن ذلك يأتى من منطلق إعداد كوادر بشرية قادرة على تقديم الخدمات والتعامل مع الأشخاص من ذوى الهمم والقدرات الصم وضعاف السمع وتسهيل التواصل معهم، مشيرا أن البرنامج مستمر حتى الخميس المقبل 7 سبتمبر 2023م، لافتا إلى أن الفئة المستهدفة من التدريب تتضمن مجموعة من العاملين بقطاع تعليم المحافظة والمصالح الخدمية منها مديرية الأوقاف، شركة المياه، مديرية الصحة.

ووجه وكيل التعليم بالوادي الجديد، جميع المستهدفين من التدريب بضرورة تحقيق أكبر إستفادة من التدريب ونقل الخبرات من أجل تطوير الآداء وانجاز مهام العمل.

وكان قد ناقش المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، آخر التطورات مع مديرى الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة لاستقبال العام الدراسى الجديد  2023_2024م.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم عبر شبكة الفيديو كونفرانس بالمعنيين بحضور نقيب المعلمين بالمحافظة الأستاذ مصطفى محمد على ومجموعة من أعضاء اللجنة النقابية.

 وخلال متابعته العمل أكد وكيل التعليم على سد العجز من المعلمين بالتخصصات المختلفة مع  تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص لضمان استقرار العملية التعليمية على أرض المحافظة .

وشدد وكيل التعليم ، على ضرورة الاستماع الجيد للمشكلات التى قد تؤرق المعلمين ووضع الحلول المناسبة لها على الفور بما يتوافق مع ضمان حسن سير العمل دون اى عوائق مع توفير بيئة تعليمية مناسبة للمعلمين والطلاب  ، موجها الشكر والتقدير للجنة النقابية بالمحافظة للتعاون المثمر من أجل انجاح العمل والحرص الدائم على مصلحة المعلمين والطلاب.

وكيل التعليم بالوادى الجديد فعاليات الحقيبة التدريبية لغة الإشارة إعداد كوادر بشرية ذوي الهمم والقدرات الصم وضعاف السمع

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