الإثنين 21 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "تعليم الوادي الجديد" يلتقي مديري الإدارات وموجهي عموم المواد الدراسية

وكيل التعليم يلتقي
وكيل التعليم يلتقي مدير الادارات إستعدادا للعام الجديد

ترأس المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الإثنين، لقاءا موسعا مع مديرى الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة (عبر الفيديو كونفرانس) وموجهى عموم المواد الدراسية المختلفة والأنشطة التربوية بالمديرية بحضور إدارات التنسيق، الأمن، مركز المعلومات، التوجيه الفنى، يأتى ذلك فى إطار الاستعداد للعام الدراسى الجديد 2023_2024م  والوقوف على آخر المستجدات.

 

وخلال اللقاء تحدث المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادي الجديد، عن خطة عمل المديرية لاستقبال العام الدراسى الجديد والانتهاء من سد العجز  بجميع التخصصات واستخدام الموارد البشرية المتاحة لتقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب بجميع مدارس المحافظة للوصول إلى أعلى معايير الجودة وتطوير منظومة العمل.


واستعرض وكيل التعليم بالمحافظة، مع مديرى الإدارات الموقف النهائى للكتب الدراسية وخطة توزيعها على المدارس وإجراءات الأمن والسلامة داخل المدارس لإستقبال الطلاب .


وفى ختام اللقاء تم فتح باب المناقشة وطرح  المقترحات والآراء ووضع  حلول فورية لجميع  المشكلات التى قد تعوق العمل.

 

وفي سياق اخر أشاد المهندس سيد عبد العزيز عطية، وكيل التعليم بالوادى الجديد بإقبال طلاب المحافظة على الأندية الصيفية بجميع الادارات التعليمية والحرص على ممارسة الأنشطة التربوية المختلفة .
لافتا أن الأندية الصيفية تتضمن الأنشطة  ( الفنية _ الثقافية _ الرياضية _ العلمية _ مسابقات _ ورش عمل _ ندوات وبرامج متنوعة    .......) .
يأتى ذلك بالتعاون والتنسيق مع الإدارات التعليمية وتوجيه التربية الإجتماعية والمعنيين بالأنشطة التربوية بالمديرية .

وكيل التعليم بالوادى الجديد لقاءا موسعا مديرى الإدارات التعليمية الخمس عبر الفيديو كونفرانس الاستعداد للعام الدراسي الجديد خطة عمل المديرية الانتهاء من سد العجز بجميع التخصصات استخدام الموارد البشرية المتاحة لتقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب

الأكثر قراءة

"يسلم نفسه أو يتقبض عليه".. مصدر: الحكم بحبس مرتضى منصور واجب النفاذ

حكم جديد بحبس مرتضى منصور 6 أشهر

محافظ أسوان يوافق على النزول بالحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوى الفنى

وكيل "تعليم الوادي الجديد" يلتقي مديري الإدارات وموجهي عموم المواد الدراسية

محافظ أسوان يكرم 54 من أوائل الشهادات الإعدادية والثانوية العامة والفني (صور)

هل يمكن أن تنتقل الأعاصير المدمرة إلى المنطقة العربية؟..أستاذ مناخ يجيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

نظرة لقانون البناء!

رشا عبدالمنعم

ويبقى المسرح.. قراءة فى الدورة 16 للمهرجان القومى للمسرح

محمود خليل

العيش فى «الغيبوبة»

وائل لطفي

انسف دماغك القديم

محمد العسيري

إيزيس تستعيد غناءها فى ليالى العلمين

ماجد حبته

مسابقة الـ22 الرقمية

لواء.حمدى البطران

يحدث الآن

د.أحمد الخميسى

الأغنية تدخل إلى الشماتة والعبودية

صور

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

مولد السيدة العذراء بدير درنكة فى أسيوط (صور)

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

قتيلة ومُصاب.. تفاصيل إطلاق النار على سيارة إسرائيلية بالقرب من جبل الخليل

ليلة العمليات.. تفعيل القبة الحديدية لاعتراض طائرة دون طيار من غزة

مخاوف من عمليات انتقامية.. ماذا يجرى فى إسرائيل بعد عملية "حوارة"؟