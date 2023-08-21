وكيل "تعليم الوادي الجديد" يلتقي مديري الإدارات وموجهي عموم المواد الدراسية

ترأس المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الإثنين، لقاءا موسعا مع مديرى الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة (عبر الفيديو كونفرانس) وموجهى عموم المواد الدراسية المختلفة والأنشطة التربوية بالمديرية بحضور إدارات التنسيق، الأمن، مركز المعلومات، التوجيه الفنى، يأتى ذلك فى إطار الاستعداد للعام الدراسى الجديد 2023_2024م والوقوف على آخر المستجدات.

وخلال اللقاء تحدث المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادي الجديد، عن خطة عمل المديرية لاستقبال العام الدراسى الجديد والانتهاء من سد العجز بجميع التخصصات واستخدام الموارد البشرية المتاحة لتقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب بجميع مدارس المحافظة للوصول إلى أعلى معايير الجودة وتطوير منظومة العمل.



واستعرض وكيل التعليم بالمحافظة، مع مديرى الإدارات الموقف النهائى للكتب الدراسية وخطة توزيعها على المدارس وإجراءات الأمن والسلامة داخل المدارس لإستقبال الطلاب .



وفى ختام اللقاء تم فتح باب المناقشة وطرح المقترحات والآراء ووضع حلول فورية لجميع المشكلات التى قد تعوق العمل.

وفي سياق اخر أشاد المهندس سيد عبد العزيز عطية، وكيل التعليم بالوادى الجديد بإقبال طلاب المحافظة على الأندية الصيفية بجميع الادارات التعليمية والحرص على ممارسة الأنشطة التربوية المختلفة .

لافتا أن الأندية الصيفية تتضمن الأنشطة ( الفنية _ الثقافية _ الرياضية _ العلمية _ مسابقات _ ورش عمل _ ندوات وبرامج متنوعة .......) .

يأتى ذلك بالتعاون والتنسيق مع الإدارات التعليمية وتوجيه التربية الإجتماعية والمعنيين بالأنشطة التربوية بالمديرية .