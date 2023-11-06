الاستعلام عن شكاوى "تكافل وكرامة" نوفمبر 2023 وخطوات التقديم للاستفادة من المعاش

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاش تكافل وكرامة للفئات المستحقة، حيث تم تحديد موعد صرف معاش تكافل وكرامة لعام 2023 في كل شهر، يمكن للمواطنين المستفيدين الاستعلام عن المعاش عبر رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لعام 2023.

الاستعلام عن تكافل وكرامة 2023 بالرقم القومي

يمكن للمواطنين المتقدمين لبرنامج تكافل وكرامة الاستعلام عن نتيجتهم عبر رابط الاستعلام بالرقم القومي لبرنامج تكافل وكرامة لعام 2023 من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي، من خلال اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابـــــــــط

2. اختيار برنامج تكافل وكرامة والضغط على خيار الاستعلام عن نتيجتك.

3. إدخال الرقم القومي لصاحب كارت تكافل وكرامة.

4. الضغط على زر الاستعلام.

5. سيظهر نتيجة الاستحقاق.

زيادة معاشات تكافل وكرامة عام 2023

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي في تطبيق زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 25% اعتبارًا من شهر أبريل الماضي، بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لاتخاذ قرارات لحماية المواطنين اجتماعيًا وتحمل المزيد من الأعباء عن الفئات الأكثر استحقاقًا للدعم.

وبلغ عدد المستفيدين من الدعم النقدي لبرنامج تكافل وكرامة حوالي 5.2 مليون أسرة فقيرة، بما يشمل تقريبًا 20 مليون فرد، بتكلفة سنوية تقدر بحوالي 31 مليار جنيه، ويشمل ذلك 60% من المستفيدين من برنامج "تكافل" و40% من المستفيدين من برنامج "كرامة" بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقًا لتوضيحات وزارة التضامن الاجتماعي.

الأوراق المطلوبة للتقديم في معاش تكافل وكرامة 2023

وقد حددت وزارة التضامن الاجتماعي إجراءات لتقديم طلب معاش تكافل وكرامة لكن في البداية يجب على المتقدم التوجه إلى الوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكنه وتقديم المستندات المطلوبة التالية وهي كالتالي:

1. صورة سارية لبطاقة الرقم القومي تحتوي على العنوان الحالي للأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 18 سنة.

2. صورة قسيمة الزواج أو الطلاق.

3. صورة شهادة ميلاد كمبيوتر لجميع أفراد الأسرة الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.

4. صورة من بطاقة التموين المعتمدة تحتوي على اسم مكتب التموين إن وجد.

5. قيد مدرسي لجميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و18 سنة وقيد طالب للطلاب الجامعيين.

6. كشف طبي يثبت الإعاقة في حالة وجود مرض مزمن أو إعاقة.

7. صورة شهادة وفاة الزوج أو الزوجة في حالة وفاة أحدهما.

8. صورة شهادة هجر أو أي وثيقة تثبت الانفصال.

9. صورة إقرار بالوصاية للأيتام.

10. صورة شهادة سجن الأب أو الأم في حالة سجن أحدهما.

يمكن الاستعلام عن الأسماء الجديدة في برنامج تكافل وكرامة من خلال زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي عبر الدخول على هذا الرابــــــــــــــــط، وستظهر نتيجة الطلب.

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الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة نوفمبر 2023

يمكن للأفراد الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة باستخدام الرقم القومي والاسم، كما يمكن للمواطنين تقديم تظلم في حال رفض طلب التقديم لمعاش تكافل وكرامة عبر ثلاث وسائل، بما في ذلك الاتصال بالخط الساخن 19680.