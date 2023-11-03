ننشر لكم رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي، حيث يبحث الكثير من المواطنين عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، وتستمر وزارة التضامن الاجتماعي في السير على خطى الدولة في دعم ومساندة المواطنين، وذلك من خلال برنامج تكافل وكرامة، لمساعدة المواطنين المصريين ذوي الطبقات الاقتصادية الضعيفة.

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي

وفي هذا السياق، نعرض لكم رابط وخطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي، من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: علي المواطن زيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي عبر الرابط التالي:

https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/default.aspx.

الخطوة الثانية: اختيار برنامج تكافل وكرامة.

الخطوة الثالثة: الضغط على الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي.

الخطوة الرابعة: تسجيل الرقم القومي.

الخطوة الخامسة: الضغط على “استعلام من هنا”.

الخطوة السادسة: ستظهر أمامك نتيجة الاستعلام للمواطن.

الخطوة السابعة: يظهر للمستعلم أيضًا حالة البطاقة “سارية، متجمدة، إيقاف”.

الخطوة الثامنة: في حالة قبول المتقدم يتم معرفة ذلك من خلال الاستعلام، أما في حالة رفض المستعلم يتم توضيح سبب الرفض.

شروط التقديم في برنامج تكافل وكرامة 2023

وفي هذا الصدد، أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي الشروط الواجب توافرها عند التقدم في معاش تكافل وكرامة، وهي كالآتي:

1) تقرير مفصل عن حالة الشخص وأسرته بما يتعلق بالزوجة والأطفال وأعمار الأطفال.

2) إثبات أنه ليس عاملًا في القطاعات الحكومية أو الخاصة.

3) ان يكون مصري الجنسية وذلك يشمله وأفراد أسرته.

4) تقديم الوثائق المطلوبة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي.

الأوراق المطلوبة للتقديم في برنامج تكافل وكرامة 2023

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي الأوراق المطلوبة عند التقديم لمعاش تكافل وكرامة، وتتمثل الأوراق المطلوبة فيما يلي:

1) علي المواطن ألا يكون لديه ممتلكات مثل منزل أو أرض وما شابه ذلك.

2) في حالة وفاة الزوج، يجب أن تقدم الزوجة شهادة الوفاة.

3) نسخة مصورة من إقرار الوصية على الأبناء الذين فقدوا والديهم.

4) تقديم وثيقة رسمية من اللجان الطبية المصرح بها.

5) توفر جميع الأوراق المطلوبة لحالة العائلة، مع إحضار شهادة الهجرة أو الانفصال أو الطلاق في حالة وجود سيدة مطلقة.

6) صورة من بطاقة الهوية الشخصية لجميع أفراد الأسرة.

7) في حالة وجود إعاقة، تقديم وثيقة رسمية من اللجان الطبية الموثوقة.