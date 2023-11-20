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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد انتخابات الرئاسة المصرية القادمة 2024 في الداخل والخارج

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

موعد انتخابات الرئاسة المصرية القادمة 2024 من أكثر الكلمات البحثية عبر المنصات الإلكترونية وذلك مع اطلاق الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية موقعا إلكترونيا يمكن من خلاله معرفة مكان اللجان الانتخابية وتصويت كل مواطن له حق الانتخاب وفقا لقاعدة بيانات الناخبين.

موعد انتخابات الرئاسة المصرية القادمة 2024

تنطلق الانتخابات الرئاسية المقبلة للمصريين الذين لديهم حق في الادلاء بأصواتهم خارج مصر خلال الـ 3 أيام من الفترة 1 و2 و3 ديسمبر 2023 حيث يتم التصويت في مقرات السفارات المصرية بكافة دول العالم من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساءا طوال فترة التصويت.

فيما تنطلق عملية التصويت في الداخل خلال الفترة من يوم 10 و11 و12 ديسمير 2023 لمدة 3 أيام حيث تستقبل اللجان الانتخابية المواطنين الذين لهم حق من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساءا في كافة محافظات الجمهورية حيث تتم الانتخابات بإشراف قضائي كامل وفقا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات وذلك وفقا لجدول موعد انتخابات الرئاسة المصرية القادمة 2024.

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المرشحين للانتخابات الرئاسية في مصر رسميا 

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن 4 مرشحين فقط استوفوا كافة الرشوط التي يجب أن تكون في الراغب في خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة والمزمع ان تنطلق خلال الشهر المقبل في الداخل والخارج وهم:-

  • عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي  وشهرته عبد الفتاح السيسي رمز النجمة.
  • محمد فريد سعد زهران وشهرته فريد زهران رمز الشمس.
  • عبد السند حسن محمد يمانة وشهرته عبد السند يمانة رمز نخلة.
  • حازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر رمز سلم.

وقد تم إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين وفقا للجريدة الرسمية في عددها 56 (تابع) القرار رقم 28 لسنة 2023 بناء على قرار اللجنة الوطنية للانتخابات.

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موعد نتيجة إعلان الانتخابات الرئاسية 2024

يتم الإعلان عن نتيجة إعلان الانتخابات الرئاسية 2024 يوم 18 ديسمبر 2023 عقب الانتهاء من فرزع اللجان الفرعية واللجان الكلية وتجميع كافة الأصوات لكل مرشح حيث يتم الإعلان من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض المصرية.

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