موعد انتخابات الرئاسة المصرية 2024.. وموعد تقديم التظلمات

موعد انتخابات الرئاسة المصرية 2024 محور اهتمام الملايين من المصريين داخل وخارج مصر منذ إعلان رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات عدد المواطنين المقيدين في كشوف الناخبين والجدول الزمني التفصيلي لعملية التصويت والاقتراع داخل مصر وخارجها.

موعد انتخابات الرئاسة المصرية 2024

أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات موعد انتخابات الرئاسة المصرية 2024 والجدول الزمني التفصيلي لعملية الاقتراع خارج مصر وداخلها حيث تجرى الانتخابات خارج مصر أيام 1 و2 و3 ديسمبر 2023 في السفارات والقنصليات المصرية وداخل مصر أيام 10 و11 و12 ديسمبر 2023 في كافة محافظات الجمهورية.

وفي حالة إجراء جولة إعادة للانتخابات ستكون في خارج مصر أيام 5 و6 و7 يناير 2023 فيما تجرى جولة الإعادة داخل مصر أيام 8 و9 و10 يناير 2023 حيث تفتح اللجان الانتخابية أمام المواطنين في تمام الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساءا في كافة محافظات الجمهورية طوال فترة التصويت التي تم إعلانها.

موعد تظلمات المرشحين المستبعدين من سباق الانتخابات الرئاسية

بدأت الفترة التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات لتلقي تظلمات المرشحين المستبعدين من سباق الانتخابات الرئاسية وفقا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة وذلك خلال الفترة من يوم الاثنين 23 أكتوبر 2023 وحتى يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر الجاري.

يذكر أن المتقدمين بأوراقهم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لخوض الانتخابات الرئاسية هم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري حيث يتم إعلان القائمة النهائية للمرشحين عقب الانتهاء من نظر الطعون والتظلمات المقدمة من المرشحين.

موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية النهائية

يتم إعلان النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية يوم 18 ديسمبر 2023 وفقا للجدول الزمني المعلن ويتم نشر النتيجة النهائية في الجريدة الرسمية في حالة انتهاء الانتخابات من الجولة الأولى وفي حالة إجراء جولة ثانية يتم نشر نتيجة الجولة الثانية من التصويت في الداخل والخارج في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه 16 يناير 2024.

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