الأحد 22 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

كيف يستغل بايدن دعم إسرائيل وأوكرانيا في الانتخابات الأمريكية؟

بايدن
بايدن

سلّطت صحيفة آسيا تايمز الضوء على ربط الرئيس الأمريكي جو بايدن المساعدات والأسلحة العسكرية لاوكرانيا واسرائيل، مشيرة الى أن بايدن يستغل أزمات الحروب من أجل الانتخابات الأمريكية، لافتة إلى أن الرئيس الأمريكي يصف الولايات المتحدة بأنها منارة العالم في خطاب لحشد الدعم للحرب، لكن المخاوف من تمدد السلام الأمريكي بشكل مفرط متزايد. 

وألقى بايدن خطابا متلفزا ليلة الخميس، حيث قدم جولة لفظية لأفكاره حول الحرب بين حماس وإسرائيل والهجوم الروسي على أوكرانيا.

ووصف خطابه بوضوح الفظائع التي تعرض لها الضحايا المدنيون في كلا الصراعين عندما غزت حماس إسرائيل من قطاع غزة وشن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحرب على أوكرانيا قبل 22 شهرا.

وأعرب بايدن عن تعاطفه مع المدنيين الفلسطينيين، مشيرًا إلى محادثات مع قادة مصر والسلطة الفلسطينية التي تدير أجزاء من الضفة الغربية.

 وأعلن أن من واجب أمريكا مساعدة إسرائيل وأوكرانيا في معاركهما لأن الولايات المتحدة هي “منارة العالم”.

وأيد الهدف الأوكراني المتمثل في طرد الروس من بلادهم، ولقد فعل الشيء نفسه بالنسبة لإسرائيل، ولكن هناك فرق بين أوكرانيا، التي تدافع عن أراضيها السيادية، وإسرائيل. 

وذكر التقرير أنه باختصار ماذا يحدث بعد انتهاء الحرب، حيث انه لم يشر بايدن إلا بشكل عابر إلى رغبته الخاصة بمجرد انتهاء الحرب بين إسرائيل وحماس، التي تدخل الآن أسبوعها الثالث، وخصص جملة واحدة للنتيجة التي يفضلها التمسك بما يعرف بحل الدولتين. 

حل الدولتين 

txt

15 يومًا تحت القصف.. كيف تأثر مزاج المصريين بأحداث العنف في قطاع غزة؟

وعارض نتنياهو حل الدولتين طوال حياته السياسية، بما في ذلك 5 فترات كرئيس للوزراء منذ 1993، عندما تولى نتنياهو السلطة لأول مرة، ارتفع عدد السكان الإسرائيليين في الضفة الغربية من حوالي 115.000 إلى أكثر من 465.000.

وخلال زيارة بايدن، قال مسؤولون إسرائيليون إن الحديث عن البحث عن حل للصراع الفلسطيني المستمر منذ فترة طويلة يجب أن ينتظر حتى هزيمة حماس.

على أية حال، بدا اهتمام بايدن أقل على صنع السلام في المستقبل من اهتمامه بالسياسة في واشنطن، حيث خصص جزءًا من خطابه لمناشدة الكونجرس الأمريكي الموافقة على المساعدات المشتركة لإسرائيل وأوكرانيا، مجتمعة في حزمة تشريعية واحدة.

وتابع أن المساعدات المقدمة لإسرائيل لا تثير أي معارضة تقريباً، ولكن هناك شكوك بين السياسيين المعارضين في الحزب الجمهوري حول مدى فعالية وحجم المساعدات المقدمة لأوكرانيا، حيث يأمل بايدن في تجنب نقاش ساخن، لذلك فهو يريد تسخير الطلب الأوكراني مع الطلب الشعبي لإسرائيل.

ويبدو هذا نقاشاً غير مهم، لكن قضية الأموال تكمن وراء المخاوف ليس فقط بشأن تورط الولايات المتحدة في الصراع المسلح الحالي، بل أيضاً حول صراعات أخرى محتملة في عالم يتصاعد فيه الحروب.

في الوقت نفسه، تعهدت الولايات المتحدة بدعم أوكرانيا بقدر ما يلزم من أجل الإطاحة بالروس وهي تقدم الآن أطناناً من الأسلحة إلى إسرائيل، التي تعتبر بالفعل أقوى قوة عسكرية في الشرق الأوسط.

بايدن الولايات المتحدة حشد الحرب السلام الامريكي

الأكثر قراءة

"القاهرة الإخبارية": جيش الاحتلال الإسرائيلى يعرب عن أسفه لقصفه موقعًا مصريًا بالخطأ

المتحدث العسكرى: إصابة برج مراقبة على الحدود بشظايا قذيفة بالخطأ.. والجانب الإسرائيلى يبدى أسفه

البنك المركزى يتسلم نصف طن ذهب.. ومصر تعلن مزايدة جديدة للتنقيب قريبًا

شهود عيان: قصف إسرائيلى بالقرب من الحدود المصرية لم يؤثر على استمرار تدفق المساعدات لغزة

"600 جنيه حدًا أدنى".. بدء صرف مرتبات العاملين بالدولة بالزيادة الجديدة غدًا

الرئيس السيسى يتقدم الجنازة العسكرية للواء محمد أمين نصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«شريك الخيانة خائن»

ماجد حبته

لماذا نراها قمة ناجحة؟

رشا عبدالمنعم

فوهة الكاميرا مصوّبة لعقولنا.. عن دور المسرح الوثائقى فى مواجهة الأكاذيب

وائل لطفي

قتلة زهرة القمر

محمد الراعي

حقيقة تزوير انتخابات الزمالك

مؤمن المحمدي

فيكتوريا ورثاء فيكتوريا

لواء.حمدى البطران

مجزرة المستشفى

جلال حمام

السلام أمانة ورسالة

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

دعم غير مسبوق.. كيف تتوافق الأهداف الإسرائيلية والأمريكية فى حرب غزة؟

جيش الاحتلال: 1210 أفراد من قواتنا أصبحوا معاقين بسبب "طوفان الأقصى"

نتنياهو يلغى وزارة الإعلام ويحول ميزانيتها لإعادة إعمار المستوطنات