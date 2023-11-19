الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية بالإسماعيلية يدعو المواطنين للمشاركة الإيجابية في الانتخابات

المهندس عاطف عثمان
المهندس عاطف عثمان

دعا المهندس عاطف عثمان رئيس لجنة الصناعة بالغرفة التجارية بالإسماعيلية ومستشار أمين عام حزب حماة الوطن بالإسماعيلية جميع المواطنين المصريين، إلى ضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، والاحتشاد أمام اللجان الانتخابية للإدلاء بالأصوات في صناديق الاقتراع للرئيس عبد الفتاح السيسي، لكي نرد على جميع المتربصين بالوطن، ونبعث رسالة للعالم بأن الشعب المصري على قلب رجل واحد خلف قيادته السياسية.

غرفة الإسماعيلية التجارية تؤيد السيسي في الانتخابات 

وقال عاطف عثمان، إن الغرف التجارية بالإسماعيلية تأييده الرئيس السيسي؛ لاستكمال مسيرة البناء والتنمية فى الجمهورية الجديدة، إيمانا بالدور الوطني الكبير الذي يقدمه الرئيس السيسي في خدمة الوطن وتحقيق آمال وتطلعات الشعب المصري.

وأضاف رئيس لجنة الصناعة بالغرفة التجارية بالاسماعيلية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ اللحظات الأولى لتوليه المسئولية عمل بإخلاص وشرف من أجل النهوض بالدولة المصرية حيث نجح في تثبيت أركان الدولة بعد القضاء على الإرهاب والمؤامرات التي استهدفت أمن واستقرار الوطن، وفي مسار متوازي توالت مسيرة الإنجازات والمشروعات القومية العملاقة التي كانت بمثابة نقطة الانطلاق لتحقيق التنمية الشاملة في جميع المجالات.

 

السيسي حمل هموم مصر على عاتقه

وأوضح المهندس عاطف عثمان، أنه على مدار 10 سنوات، حمل الرئيس عبد الفتاح السيسي على عاتقه هموم المصريين وتحقيق  حلم  توفير حياة كريمة للشعب المصرى، حيث تحققت معجزة القضاء على العشوائيات، بعد تطوير 380 منطقة عشوائية خطرة، وبناء مناطق سكنية حضارية تليق بالمواطنين، واعتبار أن توفير سكن كريم، حق من حقوق الإنسان، فضلا عن تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" التي تمثل أكبر مبادرة إنسانية لتطوير الريف المصري والتي تساهم في توفير حياة كريمة لنحو 60 مليون مواطن، إضافة إلى شبكة طرق عالمية، وتطوير منظومة التعليم والصحة.

وأكد مستشار امين عام حزب حماة الوطن بالاسماعيلية، أنه في ظل هذا الظرف التاريخى، والتحديات الإقليمية والدولية، التي تهدد أمننا القومي، فإن الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو الرجل الأنسب لهذه المرحلة، وأن اصطفاف الشعب المصرى بمختلف فئاته وانتماءاته السياسية خلف القيادة السياسية ضرورة وطنية ملحة للحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

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