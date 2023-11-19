الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ العلوم السياسية: المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب على المصريين

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إن وجود ثلاثة مرشحين للرئاسة من أصل 4 قادة أحزاب، يدل على التنوع السياسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية هي حق لكل المصريين وواجب عليهم أيضًا، من أجل الحفاظ على الوطن.

وأشار أن على كل مصري أن يشارك في الانتخابات وممارسة حقه في الحياة السياسية، من خلال اختيار المرشح المناسب للفترة القادمة.

وأكد سلامة، أن الأحزاب السياسية في مصر، اكتشفت أهميتها ودورها في تشكيل الحياة السياسية، مشيرًا إلى أن ورقة التصويت في الانتخابات تحتوي على أسماء المرشحين بطريقة برايل من أجل مشاركة كل المصريين.

الدكتور حسن سلامة الانتخابات الأحزاب السياسية العلوم السياسية مرشحين للرئاسة

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