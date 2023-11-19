الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إيمان زهران: ما يحدث من تطورات في قطاع غزة إبادة كاملة للفلسطينيين

قطاع غزة
قطاع غزة

قال الدكتورة إيمان زهران، أستاذ العلاقات الدولية، إن ما يحدث من تطورات في قطاع غزة ما هو إلا إبادة كاملة للشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن الوضع يجب أن ينظر له بأبعاد سياسية وإنسانية.

وأضافت أستاذ العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية لقناة "اكسترا نيوز"، أن مصر تنقل الكثير من الرسائل للمجتمع الدولي ولعل أبرزها وقف إطلاق النار بقطاع غزة، بالإضافة إلى حل الدولتين.

ونوهت بأن "الفبركة الإعلامية" لإسرائيل هو أمر متعمد من حكومة بنيامين نتنياهو، من أجل الدعم الدولي لها، بالإضافة إلى حث المستوطنين بأن ما يحدث في غزة هو دفاع عن إسرائيل.

وأشارت أستاذ العلاقات الدولية، إلى أن الروايات الإسرائيلية باتت معروفة للكثير من دول العالم، مضيفة أن الضغط الشعبي في دول العالم ساهم في تغيير الخطاب الإعلامي الغربي.

إيمان زهران اكسترا نيوز غزة قطاع غزة الدكتورة إيمان زهران أستاذ العلاقات الدولية الفبركة الإعلامية

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