خطوات الاستعلام.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2023

تهتم شريحة كبيرة من المواطنين في مختلف المحافظات بمعاش تكافل وكرامة كونه يساعد في رفع بعض الأعباء المعيشية عن محدودي الدخل، في ظل الغلاء وارتفاع معدلات التضخم محليا وعالميًا بسبب التغيرات الجيوسياسية التي يمر بها العالم منذ أزمة كورونا المستجد وصولًا بالحرب الأوكرانية وأخيرُا حرب غزة التي أثرت على العالم كله.

معاش تكافل وكرامة

وتوفر وزارة التضامن الاجتماعي توفير العديد من الخدمات عبر موقعها الإلكتروني، ومن بين هذه الخدمات الأساسية: الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة باستخدام الرقم القومي، والاستعلام عن الأسماء الجديدة المسجلة في برنامج تكافل وكرامة.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة ديسمبر 2023

ويتصدر البحث عن خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لعام 2023 باستخدام الرقم القومي محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة وهي كالتالي:

زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي أو الدخول مباشرة من خلال هذا الرابط. اختيار "الاستعلام عن نتيجتك" إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الجزء المخصص له، ثم الضغط على أيقونة "استعلام".

موعد صرف معاش تكافل وكرامة ديسمبر 2023

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2023 لأكثر من 5.2 مليون أسرة مصرية، حيث سيتم صرفه في يوم 15 من الشهر الحالي، ويظل موجودًا في الحساب لحين صرفه.

شروط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة ديسمبر 2023

يلزم الحصول والدخول لبرنامج تكافل وكرامة عدة شروط للحصول على المعاش، ومن بين هذه الشروط:

- أن يكون المتقدم غير موظف في القطاع العام أو الخاص بأجر تأميني يزيد عن 400 جنيه.

- ألا يتقاضى المتقدم أي مساعدة ضمانية أو معاش تأميني آخر.

- وجود أولاد حديثو الولادة حتى سن 18 عامًا في الأسرة المتقدمة، وأن يكون الأبناء الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و18 عامًا مسجلين في مراحل التعليم المختلفة.

- المتقدم من كبار السن الذين تجاوزوا سن 65 عامًا.

- أن يعاني المتقدم من إعاقة أو مرض مزمن يحول دون قدرته على العمل، ويتم إثبات ذلك بفحص طبي.

- أن يكون المتقدم يتيمًا ولا يتلقى رعاية من الأب أو الأم.

- أن تكون المرأة معيلة ولديها أبناء تجاوزوا سن 18 عامًا.

- أن يكون الأبناء الذين تجاوزوا سن 18 عامًا ومسجلين في مراحل التعليم المختلفة مهجورين من العائلة.

أقرأ أيضًا: الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي والاسم