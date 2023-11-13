الإثنين 13 نوفمبر 2023
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مصر

لينك الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023 بالرقم القومي

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي آلية الاستعلام عن الأسماء الجدد في معاش تكافل وكرامة 2023 إلكترونيا، للمتقدمين بطلبات الاشتراك في برامج الحماية الاجتماعية لدعم محدودي الدخل والأسر الفقيرة، وذلك عبر موقع بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

وحدد وزارة التضامن الاجتماعي آلية الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة عبر موقعها الإلكتروني للتيسير على المواطنين وتخفيفًا للأعباء المادية وتوفيرًا لوقتهم في الانتقال إلى مكاتب وحدات الشئون الاجتماعية للاستعلام.

ويستعرض "الدستور" خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومى عبر بوابة الاستعلام والشكاوى للبرنامج، عبر السطور التالية:'

  • تسجيل الدخول إلى رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا.
  • اختيار أيقونة تكافل وكرامة.
  • تسجيل الرقم القومي المكون من 14 رقمًا للشخص المتقدم بطلب صرف المعاش
  • تحديد الشهر الذي يريد الاستعلام عنه.
  • كتابة رقم التليفون المحمول الخاص بالمستفيد من معاش تكافل وكرامة.
  • الضغط على كلمة «استعلام».
  • الانتظار ثواني لتظهر جميع البيانات التي يريد الاستعلام عنها.

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة والاستعلام عن الأسماء الجدد

بالرقم القومي.. الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023

تظلمات تكافل وكرامة بالرقم القومي.. الرابط والخطوات

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023


أوراق التقديم المطلوبة لصرف معاش تكافل وكرامة

في السياق ذاته، كانت أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، الأوراق التقديم المطلوبة للاشتراك في برامج الحماية الاجتماعية والدعم النقدي تكافل وكرامة للتمكن من صرف المعاش الشهري، لتسليمها لوحدات الشئون الاجتماعية التي إليها الراغبين في التسجيل.

  1. صور بطاقة الرقم القومي للأفراد 18 سنة فأكثر.
  2. صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.
  3. قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.
  4. كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.
  5. صورة شهادة وفاة الزوج أو الزوجة للأرامل.
  6. صور قسيمة الزواج أو الطلاق.
  7. صور شهادة الميلاد كمبيوتر لجميع أفراد الأسرة
  8. صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.
  9. صورة إقرار الوصاية للأيتام.
  10. صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

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خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023

آلية الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي لشهر سبتمبر 2023

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