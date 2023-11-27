رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة والخدمات المتكاملة

تتصاعدة حدة البحث عن رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي وذلك لكافة الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين بشكل رقمي سواء للأسر الأكثر احتياجا ضمن مبادرة حياة كريمة أو ذوي الاجتياجات الخاصة من بطاقات الخدمات المتكاملة أو حجز كشف طبي للحصول على سيارات معفاة من الجمارك والضرائب من كافة محافظات الجمهورية.

رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي

مئات الألاف من عمليات البحث اليومي عن رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط (من هنا) للمواطنين عبر المنصات الإلكترونية مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الأسر الأكثر احتياجا والتي ترغب في الحصول على معاش برنامج تكافل وكرامة ضمن مبادرة حياة كريمة والذي يضمن لهم مستوى تعلمي ومعيشي أفضل.

كما يستخدم الموقع الرسمي للوزارة في خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة والتي يكفلها القانون رقم 10 للسنة 2018 للأشخاص من ذوي الهمم حيث يمكن لهم الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للحصول على كافة حقوقهم الذي يكفلها لهم القانون المصري.

الاستعلام عن أسماء المقبولين الجدد في تكافل وكرامة

يمكن للمتقدمين للحصول على الدعم المالي الشهري في برنامج تكافل وكرامة للأسر الأكثر احتياجا من كافة محافظات الجمهورية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي وفقًا لهذه الخطوات:-

الدخول عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي (من هنا).

اختيار أيقونة برنامج تكافل وكرامة.

إدخال كافة البيانات اللازمة عن المتقدم للحصول على الدعم المالي الشهري.

تسجيل الرقم القومي المكون من 14 رقم.

تحديد مكتب الشؤون الاجتماعية التابع لها المقدم وفقا لمحل سكنه.

الضغط على كلمة استعلام.

ظهور نتيجة طلبه (مقبول وتحديد موعد الصرف، مرفوض وتحديد أسباب الرفض).

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة للمعاقين

يستطيع المتقدمين للحصول على بطاقة متكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة من كافة محافظات الجمهورية الاستعلام من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي بإتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع الوزارة الرسمي (من هنا).

اختيار ايقونة خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة.

إدخال كافة البيانات اللازمة عن المتقدم للحصول على البطاقة الخدمية.

الضغط على كلمة استعلام.

ظهور كافة المعلومات اللازمة.

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أسماء المتقدمين للحصول على معاش برنامج تكافل وكرامة