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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023 الآن وقيمة الزيادة

معاش تكافل وكرامة
معاش تكافل وكرامة

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة تتصدر القائمة البحثية عبر جوجل خلال الأيام الماضية حيث يرغب مئات الألاف من المواطنين المتقدمين للحصول على الدعم المالي الشهري التابع لوزارة التضامن الاجتماعي ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة في معرفة موقف طلباتهم والإجراءات التي تمت فيها.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

يمكن الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط (من هنا)  وذلك للحصول على الدعم المالي الشهري ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بإتباع الخطوات التالية:-

  • الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار أيقونة برنامج تكافل وكرامة للأسر الأكثر احتياجا.
  • تحديد الاستعلام عن أسماء المقبولين الجدد.
  • تسجيل بيانات المتقدم الشخصية في الخانات المخصصة لذلك.
  • إدخال الرقم القومي للمتقدم والمكون من 14 رقم.
  • الضغط على كلمة عرض النتيجة أو استعلام.
  • ظهور نتيجة الاستعلام (مقبول، مرفوض).

خطوات الاستعلام.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2023

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023

موعد صرف معاش تكافل وكرامة ديسمبر 2023 

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاش برنامج تكافل وكرامة يوم 15 من كل شهر وبناء عليه سيتم صرف المعاش للمقبولين الجدد يوم 15 ديسمبر المقبل وذلك من خلال الجهات المختصة والمعتمدة للصرف في كالفة القرى والنجوع وهى كما يلي:-

  • مكاتب هيئة البريد المصري بكارت ميزة أو حساب فضي معاشات.
  • بنوك القرى.
  • بنك ناصر الاجتماعي.
  • البنوك التجارية (كارت ميزة أو حساب توفير).
  • الحسابات الجارية بالبنوك وماكينات الصرف الألي التابعة لها.

ويمكن تغيير مكان الصرف من خلال التوجه إلى جهة التأمينات وتقديم طلب جهة صرف المعاش واختيار المكان الأقرب لمحل السكن وإرفاف كافة المستندات المطلوبة.

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الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023

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خطوات الاستعلام.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2023

زيادة معاش تكافل وكرامة 2023

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة برنامج معاش التكافل والكرامة بنسبة 15% من أول أكتوبر 2023 وذلك في إطار الزيادات الاستثنائية والتي تهدف إلى الحماية الاجتماعية في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق بفعل الأزمة الاقتصادية في كافة دول العالم بفعل حرب روسيا وأوكرنيا وأحداث قطاع غزة الأخيرة.

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بالرقم القومي.. الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 

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