حماية ورعاية.. كيف دعمت وزارة التضامن أهالى شمال سيناء؟

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي حملة "هنوصلك" لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية، حيث تهدف إلى التيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال انتشار الحملات في المحافظات المختلفة، إيمانًا من الدولة بأهمية وصول الخدمات لمستحقيها، خاصة للفئات غير القادرة على التنقل أو غير القادرة على دفع تكلفة المواصلات للوصول إلى أماكن الخدمة في 21 محافظة وعلى رأسها محافظة شمال سيناء، كما أنه جار إنشاء مركزين للتأهيل الشامل لذوي الإعاقة بكل من بئر العبد والشيخ زويد بتكلفة ٥ ملايين جنيه.

الحماية الاجتماعية

وأكدت الوزارة أنه في إطار الحماية الاجتماعية تم تقديم الدعم النقدي للأسر الأولى بالرعاية " تكافل وكرامة" سواء كان الدعم كاملا أم جزئيا، بالإضافة إلى بطاقات دعم الخبز بالتنسيق مع وزارة التموين حيث وصلت إلى 36 ألف أسرة بما يشمل حوالي 140 ألف فرد بتكلفة تصل إلى 400 مليون جنيه سنويًا، كما تم تقديم مساعدات غذائية تصل إلى ما يزيد على ١٠٠ ألف كرتونة مواد غذائية و١١٠ آلاف كيلو لحوم مجمدة.

وأشارت إلى أن هناك تعويضات مقررة من صندوق تكريم أسر الشهداء إلى ٣ آلاف من أسر الشهداء والمصابين بتكلفة ١٩٥ مليون جنيه، موضحة أن تدخلات وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة شمال سيناء حتى مارس الماضي بلغت ما يقرب من ٢٢٠ مليون جنيه.

وأكدت دعم أى سيدة بشمال سيناء لديها الرغبة في زيادة حجم مشروعها، كما ستقدم لها قروضًا بإجراءات ميسرة، كما أنه يتم إطلاق قوافل طبية من خلال الهلال الأحمر المصري، وذلك في مجالات الصحة الإنجابية، وصحة الأم والطفل، وتخصص السمعيات مجانا، بالإضافة إلى الاستعانة بالمتطوعين من الهلال الأحمر والجمعيات الأهلية للمساهمة في استقبال الأسر التى لديها شكاوى سواء كانت خاصة بتكافل وكرامة، أو ببطاقات الخدمات المتكاملة، أو في أي مطلب تراه الأسر ملحًا لاستقرار حياتها، وتيسير المعلومات اللازمة، وتسجيل جميع احتياجاتهم ومقترحاتهم والعمل على حلها بشكل عاجل بما يتفق مع الخطة الحالية.