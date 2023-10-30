الإثنين 30 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حماية ورعاية.. كيف دعمت وزارة التضامن أهالى شمال سيناء؟

وزيرة التضامن
وزيرة التضامن

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي حملة "هنوصلك" لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية، حيث تهدف إلى التيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال انتشار الحملات في المحافظات المختلفة، إيمانًا من الدولة بأهمية وصول الخدمات لمستحقيها، خاصة للفئات غير القادرة على التنقل أو غير القادرة على دفع تكلفة المواصلات للوصول إلى أماكن الخدمة في 21 محافظة وعلى رأسها محافظة شمال سيناء، كما أنه جار إنشاء مركزين للتأهيل الشامل لذوي الإعاقة بكل من بئر العبد والشيخ زويد بتكلفة ٥ ملايين جنيه.

الحماية الاجتماعية

وأكدت الوزارة أنه في إطار الحماية الاجتماعية تم تقديم الدعم النقدي للأسر الأولى بالرعاية " تكافل وكرامة" سواء كان الدعم كاملا أم جزئيا، بالإضافة إلى بطاقات دعم الخبز بالتنسيق مع وزارة التموين حيث وصلت إلى 36 ألف أسرة بما يشمل حوالي 140 ألف فرد بتكلفة تصل إلى 400 مليون جنيه سنويًا، كما تم تقديم مساعدات غذائية تصل إلى ما يزيد على ١٠٠ ألف كرتونة مواد غذائية و١١٠ آلاف كيلو لحوم مجمدة.

وأشارت إلى أن هناك تعويضات مقررة من صندوق تكريم أسر الشهداء إلى ٣ آلاف من أسر الشهداء والمصابين بتكلفة ١٩٥ مليون جنيه، موضحة أن تدخلات وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة شمال سيناء حتى مارس الماضي بلغت ما يقرب من ٢٢٠ مليون جنيه.

ننشر حصاد وزارة التضامن الاجتماعي خلال الأسبوع المنقضي

وأكدت دعم أى سيدة بشمال سيناء لديها الرغبة في زيادة حجم مشروعها، كما ستقدم لها قروضًا بإجراءات ميسرة، كما أنه يتم إطلاق قوافل طبية من خلال الهلال الأحمر المصري، وذلك في مجالات الصحة الإنجابية، وصحة الأم والطفل، وتخصص السمعيات مجانا، بالإضافة إلى الاستعانة بالمتطوعين من الهلال الأحمر والجمعيات الأهلية للمساهمة في استقبال الأسر التى لديها شكاوى سواء كانت خاصة بتكافل وكرامة، أو ببطاقات الخدمات المتكاملة، أو في أي مطلب تراه الأسر ملحًا لاستقرار حياتها، وتيسير المعلومات اللازمة، وتسجيل جميع احتياجاتهم ومقترحاتهم والعمل على حلها بشكل عاجل بما يتفق مع الخطة الحالية.

وزارة التضامن هنوصلك ذوي الإعاقة الخدمات المتكاملة الحماية الاجتماعية

مواد متعلقة

الهلال الأحمر: تسليم 118 شاحنة إلى الجانب الفلسطينى عبر معبر رفح

وزيرة التضامن: غرفة عمليات مشكّلة بالتنسيق مع الجانب الفلسطينى لمعرفة احتياجاتهم الفعلية

التضامن توضح فى 5 خطوات كيفية الحماية من الأمراض المُعدية بالشتاء

الأربعاء.. بدء صرف معاشات نوفمبر بالزيادة الجديدة

القباج: فخورون بالقيادة السياسية المصرية التى تبحث سبل التعاون لدعم غزة

القباج تشهد مؤتمر مؤسسة "بهية" التوعوى لرفع مستوى الوعى حول سرطان الثدى وأهمية الكشف المبكر

وزيرة التضامن: 60 ألف جنيه لأسرة كل متوفى بحادث طريق "القاهرة - الإسكندرية"

الهلال الأحمر: أدخلنا 84 شاحنة إلى غزة.. و1000 أخرى جاهزة أمام معبر رفح

الأكثر قراءة

عاجل.. البحرية الأمريكية تعترض صاروخًا قادمًا من اليمن متجهًا إلى إسرائيل

الأوراق الرابحة.. كيف يستطيع الأهلى حسم موقعة العودة أمام صن داونز فى الدورى الإفريقى؟

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن ارتفاع عدد المحتجزين فى غزة

هجوم بالهاون على القوات الإسرائيلية فى إيريز شمال قطاع غزة

"الخطيب" يتدخل لاحتواء أزمة إمام عاشور وكولر فى الأهلى

متحدث الحكومة: ساعتان حد أقصى لتخفيف الأحمال.. ولا مشكلة كبيرة فى قطاع الكهرباء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

الثورة الصناعية الرابعة

محمد رفعت

الرئيس والصناعة والعدوان !

محاسن السنوسي

صنع في بيت "جدتي"

خالد حريب

دعم الصناعة فى زمن الحرب

إسراء شوقي

صنع فى مصر.. وقت الاصطفاف الواحد

مدحت بشاى

دولة 30 يونيو وتنمية الصناعة المصرية

جلال حمام

مصر.. يدٌ تُعمِّر ويدٌ تصنع السلام

حزب الله يدخل الحرب.. اشتعال المنطقة آتٍ!

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

متلازمة فيتنام.. هل ستمضى إسرائيل قدمًا فى خطة إسقاط حماس؟

وزير الخارجية ونظيره الإيطالى يبحثان مسار التهدئة فى غزة

سامح شكرى والمفوض الأممى السامى لحقوق الإنسان يبحثان الأوضاع فى غزة