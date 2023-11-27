بالرقم القومي.. الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة لهذا الشهر

ننشر لكم خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة لهذا الشهر بالرقم القومي، حيث يتساءل الكثير من المواطنين عن كيفية الاستعلام، حيث أتاحت الحكومة المصرية إمكانية الاستعلام من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي، وللمرأة المتزوجة والتي تعد أحد أهم الفئات المستفيدة من معاش تكافل وكرامة 2023.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة لهذا الشهر

وفي هذا الإطار، يستطيع المواطنون الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة لهذا الشهر، عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولي "1": تسجيل الدخول علي موقع وزارة التضامن الاجتماعي عبر الرابط التالي: https://tk.moss.gov.eg/.

الخطوة الثانية "2": اختيار أيقونة «استعلام عن نتيجتك».

الخطوة الثالثة "3": ادخال الرقم القومي

الخطوة الرابعة "4": اختيار أيقونة «استعلام».

الخطوة الخامسة "5": تظهر أمامك جميع البيانات المتعلقة ببرنامج تكافل وكرامة، بما في ذلك حالة الطلب مقبول أو مرفوض وكذلك أسباب الرفض.

كيفية الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة للمرأة المتزوجة

وفي هذا الصدد، تستطيع المرأة المتزوجة الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة، من خلال اتباع الخطوات التالية:

خطوة أولي "1": تسجيل الدخول لموقع وزارة التضامن الاجتماعي عبر الرابط التالي: https://tk.moss.gov.eg/.

خطوة ثانية "2": الضغط على أيقونة «استعلام عن نتيجتك».

خطوة ثالثة "3": كتابة الرقم القومي الخاص بالمرأة المتزوجة

خطوة رابعة "4": الضغط على أيقونة «استعلام».

شروط حصول المرأة المتزوجة علي تكافل وكرامة 2023

وفي هذا الجانب، كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عدة شروط لحصول المرأة المتزوجة على تكافل وكرامة تتمثل فيما يلي:

الشرط الأول وهو: أن تكون الجنسية مصرية

الشرط الثاني وهو: أن تكون زوجة لزوج غير قادر على العمل

الشرط الثالث وهو: أن يكون الزوج غير مسجل في التأمينات الاجتماعية

الشرط الرابع وهو: أن تكون الأسرة تعيش في فقر مدقع.

الاعتراض على رفض طلب التسجيل في مشروع تكافل وكرامة 2023

يحق للمتقدم أو المتقدمة الاعتراض على نتيجة الاستعلام عن تكافل وكرامة في حالة رفض الطلب، عليك تقديم شكاوي على الموقع الرسمي لوزارة التضامن، حيث يتم تحديث قوائم المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بشكل دوري.